不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

民眾黨發言人李有宜今（30日）在臉書宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，並跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」，從此海闊天空。不僅如此，朱蕙蓉昨也批評，「標準的雙標，台灣民眾黨」。

李有宜30日上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

接著，朱蕙蓉轉發上述李有宜的臉書文，並表示，「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

不僅如此，朱蕙蓉昨更寫道，她報仇幾年都不晚，有人說留著一線日後好相見，但堅持留著先不說日後慢慢再來說。她上幾場政論節目就被中評會約談，停權半年；那位徐小姐（指民眾黨新住民委員會主委徐春鶯）都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？標準的雙標，台灣民眾黨。

其實，民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案被加押禁見期間，朱蕙蓉在2024年底被北檢傳喚說明，結果事後朱指被人舉報傷害民眾黨，黨中評會甚至要她出面說明，讓她氣得發文，「若黨中央和中評會仍恣意妄為，本人朱蕙蓉與丈夫楊行昌將於中評會開除前自行退黨」。