政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣新住民協會理事長、民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，27日遭新北法院裁准羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今（29日）說，民眾黨目前對相關的訊息毫無所知，不像特定媒體有特殊管道；他直言，黨檢媒三位一體又復活了，賴清德親下指導棋，惡意連結柯文哲主席，「司馬昭之心台灣人看得非常清楚」。

黃國昌說，徐春鶯、馬治薇兩人的情況完全不一樣，馬治薇是早就被開除黨籍了，徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知，「我們不像一些特定媒體一樣，有特殊的管道，還有檢方可以放話，檢方可以洩漏偵查不公開的秘密，在媒體上面刻意配合炒作」。

黃國昌提到，再加上賴清德總統都親自下指導棋，「一個總統針對個案下指導棋下這麼明確，然後要惡意連結柯文哲主席總統大選的競選，司馬昭之心台灣人看得非常清楚」。

「2024年柯文哲主席競選的活動，沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開原則，洩漏特定訊息給特定媒體，然後配合炒作。」黃國昌直言，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳，讓人歎為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。

另外，根據《自由時報》報導，徐春鶯背後的中方組織恐包括簡稱為「民革」的中國國民黨革命委員會，黃國昌說，「對啊，所以應該去請教自由時報，他的資訊來源是哪裡？新北檢要不要動起來？這不是光明正大赤裸裸的洩密嗎？自由時報的消息哪裡來？新北檢放給自由時報嗎？還是自由時報會通靈？黨檢媒三位一體又復活了，為了要惡意連結柯文哲主席，相同的操作又出現了」。

黃國昌重申，在賴清德主政之下，台灣的法治為什麼會不斷沉淪？人民對司法的信心為什麼會不斷下降？司法公信力為什麼會倒地不起趴在地上？賴清德總統請你好好想一想。

11/27 全台詐欺最新數據

