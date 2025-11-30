石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

▲本案石虎遭盜獵集團槍殺。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名潘姓、范姓移工為了賺錢，把流浪貓殺害剝皮販售，又持自製獵槍把把一隻石虎槍殺。該集團被檢舉，員警要逮捕人時，潘竟拿出獵槍朝著員警瞄準，行徑惡劣。法院近日先判范男2罪各4月刑期、8月刑期，前者可易科罰金，潘男判決尚未出爐，仍在押。

▲該集團使用喜得釘盜獵，手段惡劣。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



檢警查，該盜獵集團潘姓移工（主嫌、越南籍）與同鄉共犯范嫌、阮嫌都是逃逸移工。范、阮2人在5月底就被檢警逮捕，檢方複訊後，命施以科技監控。4日下午，警方再持搜索票前往新社區、后里區等3處地點搜索，找到主嫌潘男藏匿處，沒想到潘竟拿起獵槍，對著員警瞄準、恐嚇，再趁隙落跑。

▲▼主嫌潘男被逮時，還持槍瞄準員警。（圖／警方提供）



檢方追查，潘嫌自2020年10月起就失聯，在台灣四處流竄、居無定所，竟自製獵槍，以喜得釘火藥在山區遊獵保育類動物，由共犯范嫌、阮嫌對外販售，集團成員熟悉山區，難以追蹤，並且擁槍自重，極具危險性。

經查，潘男等人先是在今年3月左右，以不詳方式宰殺流浪貓，與人相約在麗寶樂園附近以1500塊交易；4月，該集團持獵槍殺害石虎，再次詢問買家有無意願購買，最後以3千元成交，總計獲得4500元價金。

▲該集團殺貓、石虎四處兜售。（圖／警方提供）



范男坦承有協助潘男尋找買家交易，進而取得500元車馬費，女友阮女有協助翻譯。潘男坦承，槍枝是自行組裝，用來獵殺動物所用，曾幫范男獵殺流浪貓，於新社區一處宮廟宇附近，曾持該持獵槍瞄準員警謝睿軒、姜紹揚，想嚇唬對方。

法院審酌，該集團范男與潘男有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。范男所犯為非法宰殺動物、非法買賣保育類動物。

法院說，石虎為珍貴稀有保育類動物，范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依動保法之非法宰殺動物罪處有期徒刑4月，可易科罰金，併科罰金5萬。非法買賣保育類動物罪，處有期徒刑8月。潘男判決結果尚未出爐。