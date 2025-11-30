外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

▲阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）推動的「2025 阿里山四季茶旅」品牌邁入第 8 年，冬季茶會於114年11 月 29 -30日在雲霧輕繞的奮起湖展演場溫暖登場。冬季茶會以「茶鄉足跡」為主題，沿著阿里山林業鐵路的軌跡，引領旅人走入山城老街巷弄，在茶香與冬日氛圍交織的場域中，展開一場兼具文化深度與山林質感的季節茶事體驗。

阿里山四季茶旅冬季茶會規劃三大茶席區域，以地景串連成一條隨著山城逐步展開的感官路徑。首站「山茶序曲」位於奮起湖展演場，以悠揚樂聲與高山茶香開啟冬季旅程；第二站「雲霧茶亭」坐落於展演場旁的高處平台，宛如山中驛站，旅人可在雲霧輕繞的片刻停歇中品茗觀景；最終的「茶香山徑」延伸至「伴」裝置藝術旁的肖楠母樹林步道入口，讓茶香隨腳步流動入林間，象徵人與自然同行的冬日節奏。茶席設計以自然素材為靈感，融入木質、竹編、石材等元素，讓品茗空間與奮起湖的歷史街景與山林景致相互映襯，呈現冬季限定的茶鄉風土美學。

為深化旅人對冬季茶鄉的認識，阿里山管理處同步推出兩天一夜的「冬季茶香足跡二日遊」行程，帶領旅人從嘉義市搭乘阿里山林業鐵路緩緩上山，沿著復古山線抵達奮起湖，開啟專屬冬季的茶香旅途。從老街漫遊、地景閱讀到品味山城日常，旅人能以更深度的方式感受奮起湖的風土、茶香與人情，並在不同步調與轉角中，發現阿里山茶鄉的細膩紋理。

本次小旅行也吸引來自泰國、越南、菲律賓與印尼的外國人士參與，他們在茶席體驗與步道漫行中，深刻感受阿里山高山茶的獨特魅力，不少人更驚喜表示：「從沒喝過這麼清甜回甘的高山茶！」並讚嘆阿里山四季風景與茶文化的深度與美感，直呼「阿里山值得一來再來」。

阿里山管理處黃怡平處長表示，「阿里山四季茶旅」不僅是一次品味茶香的活動，更是一趟深入理解阿里山文化與自然的旅遊方式。冬季茶會將奮起湖的景致、歷史軌跡與茶鄉風味巧妙融合，為旅客提供多元且富含山林記憶的冬日體驗。

活動兩日除茶席體驗外，也安排冬季限定的音樂演出，以音符呼應山城冬日的節奏。透過茶香、山景與樂聲的層層堆疊，讓來自各地的旅客都能沉浸於阿里山獨有的冬季魅力，並將這份溫暖而獨特的山城記憶帶回家。