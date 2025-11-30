　
地方焦點

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

▲▼ 阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿管處提供）

▲阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）推動的「2025 阿里山四季茶旅」品牌邁入第 8 年，冬季茶會於114年11 月 29 -30日在雲霧輕繞的奮起湖展演場溫暖登場。冬季茶會以「茶鄉足跡」為主題，沿著阿里山林業鐵路的軌跡，引領旅人走入山城老街巷弄，在茶香與冬日氛圍交織的場域中，展開一場兼具文化深度與山林質感的季節茶事體驗。

▲▼ 阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿管處提供）

阿里山四季茶旅冬季茶會規劃三大茶席區域，以地景串連成一條隨著山城逐步展開的感官路徑。首站「山茶序曲」位於奮起湖展演場，以悠揚樂聲與高山茶香開啟冬季旅程；第二站「雲霧茶亭」坐落於展演場旁的高處平台，宛如山中驛站，旅人可在雲霧輕繞的片刻停歇中品茗觀景；最終的「茶香山徑」延伸至「伴」裝置藝術旁的肖楠母樹林步道入口，讓茶香隨腳步流動入林間，象徵人與自然同行的冬日節奏。茶席設計以自然素材為靈感，融入木質、竹編、石材等元素，讓品茗空間與奮起湖的歷史街景與山林景致相互映襯，呈現冬季限定的茶鄉風土美學。

▲▼ 阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿管處提供）

為深化旅人對冬季茶鄉的認識，阿里山管理處同步推出兩天一夜的「冬季茶香足跡二日遊」行程，帶領旅人從嘉義市搭乘阿里山林業鐵路緩緩上山，沿著復古山線抵達奮起湖，開啟專屬冬季的茶香旅途。從老街漫遊、地景閱讀到品味山城日常，旅人能以更深度的方式感受奮起湖的風土、茶香與人情，並在不同步調與轉角中，發現阿里山茶鄉的細膩紋理。

本次小旅行也吸引來自泰國、越南、菲律賓與印尼的外國人士參與，他們在茶席體驗與步道漫行中，深刻感受阿里山高山茶的獨特魅力，不少人更驚喜表示：「從沒喝過這麼清甜回甘的高山茶！」並讚嘆阿里山四季風景與茶文化的深度與美感，直呼「阿里山值得一來再來」。

▲▼ 阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿管處提供）

阿里山管理處黃怡平處長表示，「阿里山四季茶旅」不僅是一次品味茶香的活動，更是一趟深入理解阿里山文化與自然的旅遊方式。冬季茶會將奮起湖的景致、歷史軌跡與茶鄉風味巧妙融合，為旅客提供多元且富含山林記憶的冬日體驗。

▲▼ 阿里山「茶鄉足跡」 冬季茶旅帶旅人走進雲霧冬日山城 。（圖／阿管處提供）

活動兩日除茶席體驗外，也安排冬季限定的音樂演出，以音符呼應山城冬日的節奏。透過茶香、山景與樂聲的層層堆疊，讓來自各地的旅客都能沉浸於阿里山獨有的冬季魅力，並將這份溫暖而獨特的山城記憶帶回家。

奮起湖推出鹿草牛奶香米 x 食研辛咖哩限量伴手禮

奮起湖推出鹿草牛奶香米 x 食研辛咖哩限量伴手禮

鹿草鄉公所3日於奮起湖舉行「鹿草農產六級化產銷鏈結成果發表會」，由鹿草鄉公所、鹿草鄉農會、奮起湖大飯店便當創始店以及日本食研集團台灣食研食品股份有限公司攜手合作，正式發布奮起湖便當選用鹿草牛奶香米，並且推出鹿草牛奶香米與食研辛咖哩組合的限量預購伴手禮，從生產、加工到行銷，展現鹿草鄉優質農產走進奮起湖山城，並且跨域與食品業聯名合作，讓鹿草鄉農產走向國際！

阿里山高山茶特等茶展售競賽結果

阿里山高山茶特等茶展售競賽結果

嘉義縣茶產業展　聚焦高山茶職人精神

嘉義縣茶產業展　聚焦高山茶職人精神

阿里山林鐵中繼站 「奮起湖車庫」策展招租

阿里山林鐵中繼站 「奮起湖車庫」策展招租

停車場驚見台灣偽黑熊　臉超哀怨

停車場驚見台灣偽黑熊　臉超哀怨

