2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

▲2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村。（圖／屏東縣政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

一年一度最受期待的冬季盛事「2025 屏東聖誕節」於屏東公園浪漫揭幕。今年主題「聖誕村」以 14 組夢幻燈飾點亮冬夜，縣長周春米與滿場民眾倒數點燈，璀璨燈海瞬間亮起，百年屏東公園彷彿一秒化身童話場景。溫暖光影映照冬夜，每個人都沉浸在幸福氛圍中。周春米也向民眾熱情喊話，邀請大家走進屏東最迷人的聖誕村，與家人朋友共享屬於南國的溫暖與浪漫。

今年的點燈儀式由縣長周春米、美國在台協會高雄分處長張子霖、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處領務員陳韻文及多位地方代表共同啟動。燈飾隨著音樂逐一亮起，美聲與光影交織，現場驚嘆聲不斷。來自台南的陳小姐望著閃耀燈海忍不住驚呼：「這根本是童話吧！超浪漫！」王先生帶著全家漫步其間，也笑說園區處處有景，「走到哪都像在拍明信片，超適合全家一起來！」

▲屏東縣長周春米邀情誠邀全國朋友到屏東感受「專屬南國的浪漫」。

周春米表示，屏東聖誕節是南台灣歲末最大盛事，去年湧入超過百萬人潮。今年燈飾將一路亮到明（115）年 1 月 4 日，誠邀全國朋友到屏東感受「專屬南國的浪漫」。今年延續雙主燈設計，屏東火車站前打造「星願聖誕樹」，讓旅客一下車就被聖誕氣息包圍；屏東公園內的「聖誕派對」則隨音樂轉動發光。中華路、第一銀行屏東分行及火車站周邊也化身為「星光大道」、「金色大道」，城市處處洋溢冬日節慶感。

她也分享，今年團隊特別重現歐洲聖誕市集氛圍，首次推出四座「聖誕小木屋」特色賣店，販售草莓大福、可麗露、法式鹹派、造型甜甜圈、熱可可、熱紅酒、馬林糖等甜點與暖飲。園區內還設置「聖誕拍貼機」，讓民眾把感動留成永恆紀念。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，今年燈區由巨型鹿角拱門迎賓，象徵祝福降臨；包括「極光之心」、「精靈之塔」、「光之森林」、「北國雪屋」、「聖誕大道」、「生命樹」等共 14 組燈飾，每晚 17:30 至 22:00 點燈，打造宛如置身異國的奇幻聖誕旅程。為帶動商圈人潮，11 月 29 日至 30 日率先推出「中華一條街市集」，集結逾 70 攤美食與文創店家；12 月 20 日至 21 日則在屏東公園舉辦「聖誕市集村」，並搭配全民普發一萬元政策推出「滿額抽獎活動」，為歲末增添買氣。

▲屏東縣長周春米與多國來賓、地方代表出席點燈儀式，並與當提民眾跟小朋友共同體驗童話場景與燈海。



此外，每週假日限定的「浪漫下雪秀」讓民眾在南國也能看見飄雪奇景，「歡樂遊行派對」則有聖誕老公公不定時派送小禮物，大人小孩都看得笑開懷。服務台每日提供的限定紀念品「聖誕魔法棒」更是必收亮點，一揮就閃，童話感十足。

屏東縣政府也強調，屏東聖誕節不僅是視覺盛宴，更揉合藝術、美食與城市魅力，是一年一度的冬季節慶亮點。歡迎全國民眾相約屏東，漫步燈海、感受飄雪。更多活動資訊可搜尋「2025 屏東聖誕節」活動網站，或追蹤「周春米縣長」、「i 屏東～愛屏東」與「傳播暨國際事務處」臉書專頁掌握最新消息。