雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

▲▼ 2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽 雙重國際認證 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」於今（30）日上午在嘉義市立KANO棒球場熱情登場，賽事自清晨6時正式鳴槍起跑，共吸引來自13國、54名國際選手，共1,611名國內外優秀跑者齊聚嘉義市。雙潭賽道串連蘭潭與仁義潭，讓跑者在競速中，也能欣賞嘉義市獨特的自然景觀與人文風情，親身體驗城市的躍動與活力。雙潭賽道並已取得國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的路跑賽道認證，以確保賽事專業、安全且符合國際規格，同時導入永續理念，向亞太超馬賽事聯盟申請永續銅標，展現環境友善、健康韌性的城市價值。

黃敏惠市長表示，雙潭馬拉松菁英賽是「菁英中的菁英」之爭，有嚴格的成績門檻，賽道通過世界田徑總會全馬、半馬認證，以及國際馬拉松暨公路跑協會（AIMS）丈量認證，使賽事與國際接軌。黃敏惠市長強調，市府致力於提供一個更專業、更安全、更具規模的競賽環境，並感謝各協力單位支持，特別是跨縣市的警局合作、超過160位的專業裁判與志工團隊的共同努力。期望透過這場精彩的菁英賽，進一步帶動嘉義市的運動經濟，黃敏惠市長也為所有選手加油打氣，祝福他們取得最好的成績，讓賽事圓滿成功。

教育處表示，此次賽事共分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，賽事總獎金高達 104 萬 6,000 元，並已完成國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）會員賽事登錄，賽道路線亦依國際標準精準丈量並取得正式認證，賽道以雙潭—蘭潭與仁義潭為核心，沿途可欣賞嘉義後花園的自然生態與人文風情，體驗城市的美麗與熱情。

此外，本賽事也已向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請運動永續標籤，預計可達成永續銅標標準。賽事從規劃、執行到後勤維護皆導入永續原則，呼應城市博覽會強調的城市韌性、環境友善與永續發展概念。

嘉義雙潭馬拉松菁英賽不僅是本年度跑界焦點，也是一場展現嘉義城市品牌力的重要盛會。嘉義市政府也誠摯邀請全國跑者與旅人一同參與即將於12月12日至28日舉行的嘉義城市博覽會，歡迎大家以腳步感受嘉義，用運動認識這座幸福城市。