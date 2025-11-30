提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

針對外界近日熱議的「2027年可能爆發戰爭」議題，新黨台北市議員侯漢廷，29日在臉書提出7項自認為的「強化國防」規劃，為反駁自己是「中共同路人」，他主張從全民避難演習、役期全面延長，到提高稅收、刪減社福，都應立刻推動。他並聲稱，這些做法才是真正的備戰邏輯，反對者才是「弱化國防」。

1.即刻展開全台1年2次，停班停課的逃生避難演習，讓大家知道如何到避難室、做什麼、誰組織、誰領導？

2.因應城鎮戰，林口、淡水、基隆等中國解放軍易登陸地，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習。



3.明年起兵役延長至2年，教召改為每人1年1召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵！

4.明年起役男女禁止出境，慎防逃兵！

5.根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務。現在必須依法行政，強迫要求1年至少需模擬1次，教導如何執行軍事勤務。

6.軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出！刪減淘汰不必要社會福利，充實國防！可以先從刪減政務人員薪水開始！

7.國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，他強烈反對，怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？

侯漢廷最後表示，若真要備戰就應落實上述措施，否則僅發一本小冊子象徵性宣導，只會弱化國防。他強調，「以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！」