政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

針對外界近日熱議的「2027年可能爆發戰爭」議題，新黨台北市議員侯漢廷，29日在臉書提出7項自認為的「強化國防」規劃，為反駁自己是「中共同路人」，他主張從全民避難演習、役期全面延長，到提高稅收、刪減社福，都應立刻推動。他並聲稱，這些做法才是真正的備戰邏輯，反對者才是「弱化國防」。

1.即刻展開全台1年2次，停班停課的逃生避難演習，讓大家知道如何到避難室、做什麼、誰組織、誰領導？

2.因應城鎮戰，林口、淡水、基隆等中國解放軍易登陸地，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習。

3.明年起兵役延長至2年，教召改為每人1年1召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵！

4.明年起役男女禁止出境，慎防逃兵！

5.根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務。現在必須依法行政，強迫要求1年至少需模擬1次，教導如何執行軍事勤務。

6.軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出！刪減淘汰不必要社會福利，充實國防！可以先從刪減政務人員薪水開始！

7.國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，他強烈反對，怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？

侯漢廷最後表示，若真要備戰就應落實上述措施，否則僅發一本小冊子象徵性宣導，只會弱化國防。他強調，「以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！」

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

V字降溫！　下波連冷4天
中國人形機器人爆量成長！官方急喊話：別再做同一款
快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄
男女都服役2年！　北市議員提7點國防：誰反對就是中共同路人
詐騙又有新招！　辛苦錢被騙光
袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」　前妻、兒反應曝光

重啟核電？環境部推經濟部先上　彭啓明：可先做政策環評

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

