災後關懷善循環不間斷　台南市黨部發行《台南本土種》第二集

▲台南市黨部主委郭國文發表《台南本土種》第二集，記錄風災救災善循環感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市黨部繼年初發行《台南本土種》第一集後，年底再度推出第二集，延續圖文印刷溫度的發刊精神，開拓民主首都廣度，此次刊物聚焦台灣良善公民社會精神，特別記錄救災復原、觀光振興歷程，不僅感謝各界對台南的馳援，也詳述花蓮光復救災點滴，爬梳曾文溪改道歷史，並以在地觀點反思環境議題，呼籲大家共同關心熱愛台南，留下珍貴紀錄。

市黨部主委郭國文說明，原規劃半年刊讓民眾更認識台南，如種子般投入民主首都，用出芽釘根概念參與公共事務。但今年風災雨災重創台南花蓮，百年大災來襲，黨部不僅實際投入救災，還連結台灣各地社會力共同付出，讓善循環不絕，黨部更親赴花蓮加入救災行列。年末發表不僅回顧一年，更表達深深感謝，觀察公民社會諸多付出，「良善」已成共同語言，盼持續關懷公益化服務。

郭國文強調災後關懷不停歇，黨部黨公職將持續公益不間斷，也邀約各地民眾相約台南觀光旅遊，台南人如冬日暖陽以感謝心熱情招待。針對環境議題，台南多處受輿論影響，郭國文以立委身份說明修法進度，表示防災韌性與環境永續是熱愛台南者投入公共事務初衷，需要更多人加入讓台南更有力量。

近期黨內初選引質疑黨部中立及國民黨介入事證，郭國文認為應多點善良關懷，國民黨罔顧民意靠攏紅統，地方黨公職遊走灰色地帶介入初選，在能源環境議題潑髒水製造恐慌，風災雨災罕見投入救災。呼籲國民黨多點溫暖少點算計，收起口水揮灑汗水，一起成為台南進步助力而非阻力。