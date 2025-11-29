基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

▲基隆部分地區自來水出現油味，台水公司啟動3補償措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆地區部分用戶反映自來水出現油味事件，台灣自來水公司於第一時間啟動緊急應變機制，全面切換至新山水庫水源、停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業，將全力配合環保單位查明污染源頭，並啟動3補償措施，水費減免3度、若用戶自行清洗水塔再減免水費2度、如委外清洗水塔台水公司將憑證核銷相關費用

台水公司指出，27日上午6時30分，基隆河八堵抽水站人員巡查時發現河面疑有油污，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。28日再度採樣，以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，待確認無虞後恢復抽取基隆河原水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台水說明，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。若民眾打開水龍頭仍感受到異味，建議先排放一段時間；如仍未改善，可立即撥打1910專線，台水公司將派員到場協助處理。

台水公司強調，以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生之行為絕不寬貸，針對此事件，台水公司啟動補償措施：

1.水費減免3度。

2.若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度。

3.如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

基隆環保局局長馬仲豪表示，環保局接獲通報後立即派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮，自四腳亭瑞慶橋至碇內吊橋河段則未見油污，顯示污染範圍有限。現場於八堵抽水站量測水質，pH 8.0、水溫19.2℃、溶氧9.9 mg/L、導電度217.4 μS/cm，水色清澈透明，重金屬快篩（鉛、銅、鋅、鎳、錳、總鉻）檢測亦無異常，後續採樣已送實驗室複驗；同時於河面佈設攔油索，並加強周邊溝渠及河段巡查，持續查察是否有違規排放行為。

在供水安全部分，目前八堵抽水站水源由新山水庫供應，據瞭解台水公司已完成相關設施清理，並加強原水及清水檢測，檢測結果均符合飲用水水源水質標準。台水公司已在通報區域擴大排水及循環換水，多次確認水質及氣味，以降低對用水之影響；民眾如仍有疑慮，可撥打台水1910專線尋求協助。

工務處處長簡翊哲表示，本處於接獲民眾通報後，除協請環保局立即於基隆河污染點放置攔油索外，市府工務處河川水利科亦已加強基隆河沿線巡查工作；此外，並於供水平台內與里長及水公司保持密切聯繫。

環保局現已聯繫基隆市警局，請警局協助調閱監視器，追查污染來源；並與台水公司建立密切通報及同步監測機制，將持續加強基隆河及重要取水口上下游巡查，追查可疑污染來源。倘若查獲有業者或不特定行為人違規排放油污致污染水體，將依《水污染防治法》相關規定辦理，最重可處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，情節重大者並得勒令停工、停業或歇業，決不寬貸，以維護本市水環境與民眾飲水安全。