　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

▲▼ 基隆部分地區自來水出現油味　台水公司迅速啟動緊急應變全面排除污染並嚴正譴責污染行為人 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆部分地區自來水出現油味，台水公司啟動3補償措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆地區部分用戶反映自來水出現油味事件，台灣自來水公司於第一時間啟動緊急應變機制，全面切換至新山水庫水源、停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業，將全力配合環保單位查明污染源頭，並啟動3補償措施，水費減免3度、若用戶自行清洗水塔再減免水費2度、如委外清洗水塔台水公司將憑證核銷相關費用

台水公司指出，27日上午6時30分，基隆河八堵抽水站人員巡查時發現河面疑有油污，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。28日再度採樣，以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，待確認無虞後恢復抽取基隆河原水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台水說明，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。若民眾打開水龍頭仍感受到異味，建議先排放一段時間；如仍未改善，可立即撥打1910專線，台水公司將派員到場協助處理。

台水公司強調，以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生之行為絕不寬貸，針對此事件，台水公司啟動補償措施：
1.水費減免3度。
2.若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度。
3.如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

▲▼ 基隆部分地區自來水出現油味　台水公司迅速啟動緊急應變全面排除污染並嚴正譴責污染行為人 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆環保局局長馬仲豪表示，環保局接獲通報後立即派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮，自四腳亭瑞慶橋至碇內吊橋河段則未見油污，顯示污染範圍有限。現場於八堵抽水站量測水質，pH 8.0、水溫19.2℃、溶氧9.9 mg/L、導電度217.4 μS/cm，水色清澈透明，重金屬快篩（鉛、銅、鋅、鎳、錳、總鉻）檢測亦無異常，後續採樣已送實驗室複驗；同時於河面佈設攔油索，並加強周邊溝渠及河段巡查，持續查察是否有違規排放行為。

在供水安全部分，目前八堵抽水站水源由新山水庫供應，據瞭解台水公司已完成相關設施清理，並加強原水及清水檢測，檢測結果均符合飲用水水源水質標準。台水公司已在通報區域擴大排水及循環換水，多次確認水質及氣味，以降低對用水之影響；民眾如仍有疑慮，可撥打台水1910專線尋求協助。

工務處處長簡翊哲表示，本處於接獲民眾通報後，除協請環保局立即於基隆河污染點放置攔油索外，市府工務處河川水利科亦已加強基隆河沿線巡查工作；此外，並於供水平台內與里長及水公司保持密切聯繫。

環保局現已聯繫基隆市警局，請警局協助調閱監視器，追查污染來源；並與台水公司建立密切通報及同步監測機制，將持續加強基隆河及重要取水口上下游巡查，追查可疑污染來源。倘若查獲有業者或不特定行為人違規排放油污致污染水體，將依《水污染防治法》相關規定辦理，最重可處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，情節重大者並得勒令停工、停業或歇業，決不寬貸，以維護本市水環境與民眾飲水安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！　神複製老爸美人尖
空巴召回衝擊！　日澳機場一片混亂
霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！　男神同框網歪樓
專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　持有人是中華民國
濱崎步上海演出被鍘！　上台「對空席開唱」畫面曝
公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

打字會特別分「的／得／地」嗎？他記不起來...正確用法曝光

觀光署核准76家旅行社停業及解散　近3個月增19家

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

打字會特別分「的／得／地」嗎？他記不起來...正確用法曝光

觀光署核准76家旅行社停業及解散　近3個月增19家

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃：職業球員願為國出征值得肯定

國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

台灣Audi慶耶誕！全新改款休旅、電動車北台灣開展　現場再送好禮

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

【太萌啦】河濱巧遇白鼻心一家走在電線上！

生活熱門新聞

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

快訊／02:38花蓮近海規模4.2極淺層地震

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

詹惟中民宿遭疑逃漏稅　秀證據擬提告

更多熱門

相關新聞

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

台灣自來水公司第十一區管理處為辦理「彰南蓄配水池管線改接工程」，將於12月3日（星期二）上午8時起至12月4日（星期三）上午7時進行施工，期間彰化縣永靖、田尾、北斗、埤頭及溪洲等5鄉鎮將停止或降壓供水，總計影響近2萬戶。水公司呼籲受影響用戶提前儲水備用，並關閉抽水機電源，以免損壞。

爭2.3月獎金併入工資　台水4退休員工吞敗

爭2.3月獎金併入工資　台水4退休員工吞敗

隧道裡有女鬼！　3人拍靈異片惡搞這下慘了

隧道裡有女鬼！　3人拍靈異片惡搞這下慘了

快儲水！北部3縣市「大範圍停水」23小時

快儲水！北部3縣市「大範圍停水」23小時

台戴大氣系放鳥！地理系「補償300杯飲料」時間曝光

台戴大氣系放鳥！地理系「補償300杯飲料」時間曝光

關鍵字：

標籤:基隆自來水油味台水補償

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

「張君雅小妹妹」結婚了！

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面