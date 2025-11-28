　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不知他們為什麼不清楚」台男阿布達比遭抓5天　妻心碎重現驚魂

▲陳男與妻子去中東旅遊，在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走，台灣時間28日凌晨獲釋了。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳男被5名武裝人員帶走，被轉移多個地點、關5天後才在杜拜獲釋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、董美琪／雲林報導

雲林一對陳姓夫妻23日前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時遭遇驚魂意外。陳姓男子在登機口通往機艙的空橋上，突然被5名武裝人員帶走，家屬完全不明就裡。陳妻一路飛往土耳其後仍聯絡不上丈夫，整整3天音訊全無。直到27日才得知人被帶往杜拜，並在28日凌晨獲釋。陳妻透露，丈夫疑似因「同名同姓」遭誤抓，感到離奇又荒謬。她還原丈夫5天內遭帶往4到5個不同地點、無法聯繫外界的完整過程，也痛批阿提哈德航空與阿布達比機場處理態度「完全不負責」。

多次詢問仍無解　陳妻：外交部與辦事處一直要我「等」

陳妻表示，事件發生後，她多次向駐外辦事處與外交部詢問案情，但始終得不到原因，也無法知道丈夫為何被帶走。「他們為什麼不清楚？我更不清楚。」她無奈說，整起案件旅程跨越多個地點，卻一直被告知要等待。

午夜終於取得手機　杜拜警方突放人卻沒給任何文件

她說，丈夫是在28日凌晨時終於拿回手機打給她，表示杜拜警方告知他可以先離開，6天後再回警局報到，屆時才能取回護照。然而男子身上沒有證件、幾乎沒錢、手機沒電，無法入住旅館，只能在街頭徘徊，「這是一個很奇怪的警方處置方式」。

陳妻得知後立即在土耳其半夜打給駐杜拜辦事處處長。處長立刻開車把陳男接回家安置，並允許在六天內暫住，等下週三陪同前往杜拜警局釐清案情。

被帶往至少4到5個地點　行李手機全被扣　家屬被要求「自聘律師」

陳男受訪時向家人表示，他在5天內被帶往4到5個不同地點接受短暫詢問，每次僅3到5分鐘，警方也問不出個所以然。他的手機和所有行李一開始就被沒收，因此完全無法與外界聯繫。

而當陳男被帶到杜拜警察局後，辦事處人員告知家屬「已進入司法程序」，外人不得介入，需要聘請當地律師才能了解案情，辦事處提供了一份律師名單，但內容分類繁雜、費用不明，全都要家屬自行與律師談。

要見丈夫需「結婚證明書」　辦簽證至少5天才能進杜拜

家屬如果要面見陳男，還需要提供結婚證明書，並申請簽證，至少得等5天以上。陳妻原想立刻終止旅程飛往杜拜，但時間來不及，讓她感到極大壓力，「所有程序彷彿都在阻擋我進杜拜」。

韓院長與立委協助　承擔跨國律師作業

陳妻透露，後來接到張嘉郡立委來電，表示她與韓國瑜院長都非常關心此案，並主動協助律師相關事宜，讓陳妻終於感到壓力鬆開，「有人願意承擔，真的多了一股力量」。

多方協助齊力救援　陳妻：若有疏漏請見諒

陳妻也感謝旅行團30位團員、領隊、教會朋友，以及雲林多位關心此案的立委，更感謝媒體大量報導讓國際單位受壓力，最終丈夫得以在被拘留5天後獲釋。

▲▼ 爸爸在阿布達比被警察抓走 。（圖／翻攝自PTT）

▲陳男遭武裝警帶走！原因至今不明。（圖／翻攝自PTT）

怒批阿提哈德航空「完全不負責」：從頭到尾沒一句交代

談到阿提哈德航空，陳妻非常失望。她說，當丈夫在空橋被抓走後，航空公司與地勤完全沒有任何說明或協助，「9月才在台灣啟航，卻對旅客安全毫無作為，我以後絕對不會再搭」。

阿布達比武裝警察「眾目睽睽帶走台灣人」　至今說不出理由

由於陳男仍在杜拜等待下周三回警局報到，因此對於阿布達比機場武裝警察的粗暴行為，她暫不多談，但她強調：「一個國家應該保護旅客，卻在眾目睽睽之下把我先生帶走，至今講不出理由。」等丈夫返台後，將請媒體與立委協助查明真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台薑母鴨「都沒賣白飯」？內行曝原因全場秒懂
甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉
愛女服安眠藥昏睡！媽媽進房發現「親弟弟在侵犯她」
香港政府宣布發放罹難家屬80萬慰問金、20萬生活補助
MAMA／Rosé〈APT.〉奪年度歌曲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

愛女服安眠藥昏睡！媽媽進房發現「親弟弟在侵犯她」

「不知他們為什麼不清楚」台男阿布達比遭抓5天　妻心碎重現驚魂

快訊／國一南下路段連環撞！1駕駛受傷送醫

驚險連環撞慘況曝！先撞車再衝民宅...鐵捲門撕裂屋頂也塌了

快訊／國1彰化段追撞！下班時段塞車10km　民眾哀號：肚子餓了

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

快訊／台南永康連環車禍！7人受傷「1女鎖骨變形」送醫治療

棒球小將夢想成為大球星！父逝留巨債陰影...母助兒改姓衝未來

北市消防創意爆發！2026防災月曆亮相　「哇哉馬」勇鬥災害大魔王

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

愛女服安眠藥昏睡！媽媽進房發現「親弟弟在侵犯她」

「不知他們為什麼不清楚」台男阿布達比遭抓5天　妻心碎重現驚魂

快訊／國一南下路段連環撞！1駕駛受傷送醫

驚險連環撞慘況曝！先撞車再衝民宅...鐵捲門撕裂屋頂也塌了

快訊／國1彰化段追撞！下班時段塞車10km　民眾哀號：肚子餓了

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

快訊／台南永康連環車禍！7人受傷「1女鎖骨變形」送醫治療

棒球小將夢想成為大球星！父逝留巨債陰影...母助兒改姓衝未來

北市消防創意爆發！2026防災月曆亮相　「哇哉馬」勇鬥災害大魔王

無人機戰場偵蒐　陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

基隆自來水「汽油味」狂竄！居民漱口被嗆吐　環保局急追污染源

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

飛雅特「可愛小車500 Hybrid」登場！電動版反向移植變回燃油車

愛女服安眠藥昏睡！媽媽進房發現「親弟弟在侵犯她」

SABON聖誕快閃店開跑！INNISFREE巨大糖果包裝有夠可愛

拚到抽筋！抗日之戰砍23分4阻攻　高柏鎧強調傷勢無礙

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

MAMA／Rosé奪年度歌曲！　ENHYPEN奪大賞台上痛哭：最棒5週年禮物

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯亮點一次看

【陸地上不可隨便給親親噢】萌妹對人魚帥哥「飛吻+比心」

社會熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

台南永康連環車禍！7人受傷送醫

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

愛女服藥昏睡！媽媽進房發現弟弟在侵犯她

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

即／高雄烤漆廠起火狂燒　濃煙竄天灌救中

更多熱門

相關新聞

消極營救阿布達比被押台男？　外交部駁：第一時間即主動聯繫警方

消極營救阿布達比被押台男？　外交部駁：第一時間即主動聯繫警方

雲林一對夫婦日前在阿布達比轉機時，丈夫陳男遭當地警方以涉犯刑事案件為由逮捕，然而，有民代質疑，外交部後續展開營救行動相當消極。對此，外交部今（28日）還原事件始末，並強調，第一時間即主動聯繫警方瞭解原委。

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

台男阿布達比被武警帶走今獲釋　他還原營救過程讚外交部積極

台男阿布達比被武警帶走今獲釋　他還原營救過程讚外交部積極

韓國瑜也協助！雲林男遭阿布達比拘3天獲釋　張嘉郡質疑外交部消極

韓國瑜也協助！雲林男遭阿布達比拘3天獲釋　張嘉郡質疑外交部消極

台男「被阿布達比武警帶走」獲釋　外交部安置協助旅行文件核發

台男「被阿布達比武警帶走」獲釋　外交部安置協助旅行文件核發

關鍵字：

阿布達比

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

「張君雅小妹妹」結婚了！

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面