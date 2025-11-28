「不知他們為什麼不清楚」台男阿布達比遭抓5天　妻心碎重現驚魂

▲陳男被5名武裝人員帶走，被轉移多個地點、關5天後才在杜拜獲釋。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、董美琪／雲林報導

雲林一對陳姓夫妻23日前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時遭遇驚魂意外。陳姓男子在登機口通往機艙的空橋上，突然被5名武裝人員帶走，家屬完全不明就裡。陳妻一路飛往土耳其後仍聯絡不上丈夫，整整3天音訊全無。直到27日才得知人被帶往杜拜，並在28日凌晨獲釋。陳妻透露，丈夫疑似因「同名同姓」遭誤抓，感到離奇又荒謬。她還原丈夫5天內遭帶往4到5個不同地點、無法聯繫外界的完整過程，也痛批阿提哈德航空與阿布達比機場處理態度「完全不負責」。

多次詢問仍無解 陳妻：外交部與辦事處一直要我「等」

陳妻表示，事件發生後，她多次向駐外辦事處與外交部詢問案情，但始終得不到原因，也無法知道丈夫為何被帶走。「他們為什麼不清楚？我更不清楚。」她無奈說，整起案件旅程跨越多個地點，卻一直被告知要等待。

午夜終於取得手機 杜拜警方突放人卻沒給任何文件

她說，丈夫是在28日凌晨時終於拿回手機打給她，表示杜拜警方告知他可以先離開，6天後再回警局報到，屆時才能取回護照。然而男子身上沒有證件、幾乎沒錢、手機沒電，無法入住旅館，只能在街頭徘徊，「這是一個很奇怪的警方處置方式」。

陳妻得知後立即在土耳其半夜打給駐杜拜辦事處處長。處長立刻開車把陳男接回家安置，並允許在六天內暫住，等下週三陪同前往杜拜警局釐清案情。

被帶往至少4到5個地點 行李手機全被扣 家屬被要求「自聘律師」

陳男受訪時向家人表示，他在5天內被帶往4到5個不同地點接受短暫詢問，每次僅3到5分鐘，警方也問不出個所以然。他的手機和所有行李一開始就被沒收，因此完全無法與外界聯繫。

而當陳男被帶到杜拜警察局後，辦事處人員告知家屬「已進入司法程序」，外人不得介入，需要聘請當地律師才能了解案情，辦事處提供了一份律師名單，但內容分類繁雜、費用不明，全都要家屬自行與律師談。

要見丈夫需「結婚證明書」 辦簽證至少5天才能進杜拜

家屬如果要面見陳男，還需要提供結婚證明書，並申請簽證，至少得等5天以上。陳妻原想立刻終止旅程飛往杜拜，但時間來不及，讓她感到極大壓力，「所有程序彷彿都在阻擋我進杜拜」。

韓院長與立委協助 承擔跨國律師作業

陳妻透露，後來接到張嘉郡立委來電，表示她與韓國瑜院長都非常關心此案，並主動協助律師相關事宜，讓陳妻終於感到壓力鬆開，「有人願意承擔，真的多了一股力量」。

多方協助齊力救援 陳妻：若有疏漏請見諒

陳妻也感謝旅行團30位團員、領隊、教會朋友，以及雲林多位關心此案的立委，更感謝媒體大量報導讓國際單位受壓力，最終丈夫得以在被拘留5天後獲釋。

▲陳男遭武裝警帶走！原因至今不明。（圖／翻攝自PTT）



怒批阿提哈德航空「完全不負責」：從頭到尾沒一句交代

談到阿提哈德航空，陳妻非常失望。她說，當丈夫在空橋被抓走後，航空公司與地勤完全沒有任何說明或協助，「9月才在台灣啟航，卻對旅客安全毫無作為，我以後絕對不會再搭」。

阿布達比武裝警察「眾目睽睽帶走台灣人」 至今說不出理由

由於陳男仍在杜拜等待下周三回警局報到，因此對於阿布達比機場武裝警察的粗暴行為，她暫不多談，但她強調：「一個國家應該保護旅客，卻在眾目睽睽之下把我先生帶走，至今講不出理由。」等丈夫返台後，將請媒體與立委協助查明真相。