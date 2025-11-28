消極營救阿布達比被押台男？　外交部駁：第一時間即主動聯繫警方

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

雲林一對夫婦日前在阿布達比轉機時，丈夫陳男遭當地警方以涉犯刑事案件為由逮捕，然而，有民代質疑，外交部後續展開營救行動相當消極。對此，外交部今（28日）還原事件始末，並強調，第一時間即主動聯繫警方瞭解原委。

外交部表示，我國駐杜拜辦事處於11月24日接獲國人楊女士通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解本案原委，過程中，皆持續與楊女士及家屬保持聯繫。

外交部指出，駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。

外交部進一步指出，經駐處多方進洽與追蹤，於11月26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件。

不過，外交部說明，因為台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。

外交部說，依照杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師，因此，駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜。

外交部強調，此舉將有利在符合當地法規的情況下，儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援，而駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

外交部表示，駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬楊女士電告，陳姓國人已獲警方釋放。外交部點出，駐處陳處長則立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。

最後，外交部說明，惟因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳君仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令，至於陳君遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。