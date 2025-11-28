vivo子品牌iQOO15登台出狠招　「帶ROG手機」體驗加送好禮

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 子品牌、以電競作為主打的 iQOO 28日正式登台，品牌正式宣布將推出首款產品「iQOO 15」，慢了POCO F8系列一步成為台灣第二隻搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5手機，同時配置自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕三大跨代領先優勢，將推出傳奇白、凌雲灰兩色，售價為29,999元。此外，iQOO似乎看準目標對手，祭出帶 ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成 iQOO 15 預購，加碼再送 vivo 筆電隨行袋活動。

▼傳聞已久，iQOO確定登台，首款產品為iQOO 15。（圖／記者蘇晟彥攝）



2009年成立的 iQOO，品牌名稱源自「I Quest On and On」縮寫，象徵生而強悍、探索不止，產品以極致效能與電競作為主打。vivo台灣總經理陳怡婷表示：「vivo在台灣已經深耕8年，我們發現到有一群消費者對於手機性能與科技上的突破相當執著，讓我們決定引進主打極頂級效能與電競級體驗的iQOO來回應使用者需求，透過強悍性能，為使用者打造更純粹又暢快的手機使用體驗。」

iQOO 15 核心採用台積電第三代3nm製程並搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速。啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。配合業界領先的 UFS 4.1 及 LPDDR5X Ultra Pro 高速記憶體，讀寫速度高達 10.7Gbps，從觸控到畫面回應上都保持旗艦級流暢表現。

為了達到更舒適的電競體驗，iQOO 15 搭載6.85吋2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕，採用M14發光材料，高達6000 nits局部峰值亮度，為顯示技術寫下高標準，透過奈米光刻濾光膜導入無偏光片顯示技術，大幅提升透光率與色準，降低動態模糊，有效減少眩光與色偏，日夜觀看更舒適。並通過 TÜV 萊因全方位護眼、圓偏光及無頻閃多重認證，為雙眼提供全面保護。而全新一代的超感觸控支援144Hz 刷新率，與最高 3200Hz瞬時觸控採樣率，點擊和滑動回應更快更精準。

▼iQOO 15主打強悍電競體驗，搭載6.85吋2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕。



除了提供超頂標的電競體驗外，iQOO 15 配備後置5000萬畫素VCS仿生光譜主鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭、5000萬畫素Sony 3倍潛望式鏡頭，及3200萬畫素前置自拍鏡頭，可實現3倍完美人像、10倍夜景大師與100 倍潛望長焦探索，無論人物或風景都能捕捉驚艷細節。

iQOO 15 推出16GB RAM+ 512GB ROM，顏色部分則為凌雲灰、傳奇白兩色，售價則為29,999元。即日起至12月5日於vivo全台官方體驗店、線上官方商城、指定電商通路開始預購。凡於預購期間入手 iQOO 15，即享原廠延長保固一年，並至官網登錄完成即可獲得超人氣 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置，以及螢幕意外保固12個月乙次等重磅好禮，整體預購禮總價值13,790 元。

此外，全台 vivo 官方體驗店同步祭出限時預購回饋，於門市預購 iQOO 15 還可享指定銀行刷卡 6 期零利率；電競手機玩家只要攜帶 ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成 iQOO 15 預購，加碼再送 vivo 筆電隨行袋乙個。多重好康層層到位，讓消費者以最划算的價格輕鬆入手 iQOO 15，享受頂級行動遊戲體驗。iQOO 15將自12月6日起於指定通路正式開賣。