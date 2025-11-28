台大人文館耗時19年完工　首奪美國「混凝土奧斯卡」獎

▲前後花費19年才完工的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總經費超過12億元、前後耗時19年才完工的「台大文學院人文館」，今年正式啟用。該建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。而繼拿到國內「台灣建築獎首獎」等三項大獎，日前更獲得美國 ACI「混凝土奧斯卡」獎項，也是台灣工程首度在ACI國際評選中獲得肯定。

台大人文館現址過去曾有三棟建築，被稱為「台大洞洞館」，特色是牆面的洞洞為鑲嵌琉璃筒瓦而成。為解決文學院空間不足問題，台大在2004年起開始發想興建人文館，因為建築高度引發天際線爭議，歷經19年時間、耗資12億元，包括華碩電腦董事長施崇棠捐贈5.4億元部分工程款，終於在2023年竣工，並在今年正式啟用。

▲▼耗時19年才完工的台大人文館（上圖）。人文館旁邊的農業陳列館，是僅存唯一的「洞洞館」（下圖）。（圖／記者許敏溶攝）

台大表示，人文館建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。人文館設計融合周邊館舍及城市環境，串聯文化、校園與城市之間的對話。施工過程中，採用高性能混凝土（HPC）包覆鋼構，提升耐火及防蝕性能；結構剪力牆則使建築耐震力提升50%。

台大進一步說明，人文館施工品質透過BIM建築資訊模型技術精準掌控，將整體結構細分成117個澆置單元。外牆以杉木模板清水混凝土展現自然紋理及光影層次，無須塗裝或飾面，彰顯混凝土可塑性與建築細節美感。

▲台大人文館重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上。（圖／記者許敏溶攝）

由於人文館在設計、施工、品質管理及綠建築上表現亮眼，台大表示，人文館先獲得「2024年台灣建築獎（首獎）」、「第32屆中華建築金石獎（首獎）」以及「113年混凝土工程優良獎（特優）」等多項國內殊榮，日前更獲得美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項，也是台灣工程首度在ACI國際評選中獲得肯定。

此外，為慶祝台大人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百週年校慶，文學院從本月起在人文館一樓推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。展覽內容從1928年台北帝大文政學部開始，延續至戰後台大文學院成立，其間文學院歷經殖民、白色恐怖、解嚴、開放的變革，即使歷經艱辛仍不改初心，展場每一則敘事幾乎都潛藏深遠的寓義，例如土俗人種學講座開啟原住民研究、院長林茂生突從人間消失、《大學國文選》收錄魯迅文章而成為禁書、哲學系事件的發生與平反、日本文學潛伏院內數十年等。

▲▼台大文學院為慶祝人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百周年校慶，推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。（圖／記者許敏溶攝）