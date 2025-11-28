　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大人文館耗時19年完工　首奪美國「混凝土奧斯卡」獎

▲▼耗資12億元、前後花費十餘年才落成的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

▲前後花費19年才完工的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總經費超過12億元、前後耗時19年才完工的「台大文學院人文館」，今年正式啟用。該建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。而繼拿到國內「台灣建築獎首獎」等三項大獎，日前更獲得美國 ACI「混凝土奧斯卡」獎項，也是台灣工程首度在ACI國際評選中獲得肯定。

台大人文館現址過去曾有三棟建築，被稱為「台大洞洞館」，特色是牆面的洞洞為鑲嵌琉璃筒瓦而成。為解決文學院空間不足問題，台大在2004年起開始發想興建人文館，因為建築高度引發天際線爭議，歷經19年時間、耗資12億元，包括華碩電腦董事長施崇棠捐贈5.4億元部分工程款，終於在2023年竣工，並在今年正式啟用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼耗資12億元、前後花費十餘年才落成的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼耗時19年才完工的台大人文館（上圖）。人文館旁邊的農業陳列館，是僅存唯一的「洞洞館」（下圖）。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼前後花費十餘年才落成的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。圖為人文館旁邊的「洞洞館」農業陳列館。（圖／記者許敏溶攝）

台大表示，人文館建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上，不僅延續合院穿透感，也展現建築與結構的創新。人文館設計融合周邊館舍及城市環境，串聯文化、校園與城市之間的對話。施工過程中，採用高性能混凝土（HPC）包覆鋼構，提升耐火及防蝕性能；結構剪力牆則使建築耐震力提升50%。

台大進一步說明，人文館施工品質透過BIM建築資訊模型技術精準掌控，將整體結構細分成117個澆置單元。外牆以杉木模板清水混凝土展現自然紋理及光影層次，無須塗裝或飾面，彰顯混凝土可塑性與建築細節美感。

▲▼耗資12億元、前後花費十餘年才落成的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大人文館重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭之上。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼耗資12億元、前後花費十餘年才落成的台大人文館，榮獲美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項。（圖／記者許敏溶攝）

由於人文館在設計、施工、品質管理及綠建築上表現亮眼，台大表示，人文館先獲得「2024年台灣建築獎（首獎）」、「第32屆中華建築金石獎（首獎）」以及「113年混凝土工程優良獎（特優）」等多項國內殊榮，日前更獲得美國ACI「混凝土奧斯卡」獎項，也是台灣工程首度在ACI國際評選中獲得肯定。

此外，為慶祝台大人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百週年校慶，文學院從本月起在人文館一樓推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。展覽內容從1928年台北帝大文政學部開始，延續至戰後台大文學院成立，其間文學院歷經殖民、白色恐怖、解嚴、開放的變革，即使歷經艱辛仍不改初心，展場每一則敘事幾乎都潛藏深遠的寓義，例如土俗人種學講座開啟原住民研究、院長林茂生突從人間消失、《大學國文選》收錄魯迅文章而成為禁書、哲學系事件的發生與平反、日本文學潛伏院內數十年等。

▲▼台大文學院為慶祝人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百周年校慶，推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大文學院為慶祝人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百周年校慶，推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大文學院為慶祝人文館全新啟用，並迎接即將到來的台大百周年校慶，推出《百文一見：文學院學思薈萃一世紀特展》。（圖／記者許敏溶攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OK超商將停止「蝦皮寄取」　公告曝光
邱澤、許瑋甯「兒子現身」！伴郎伴娘人選曝光
「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照
快訊／統一獅8選手遭到戰力外
財務與紀律影響球隊！徐基麟遭列名單外
快訊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴
快訊／香港大火　死亡人數增至128人
日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

主管告知「你被點名查稅」要他交1資料！全場嚇勸快逃：不能給

把握周末好天氣　下周二雨區擴大「低溫15度」

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期　癌細胞深入內臟、骨頭

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

自己膝蓋自己救！細胞再生治療救退化性關節炎　軟骨修復免開刀

好市多會員曬「黑五戰利品」大爆滿！網喊：台人真的有錢有閒

台大人文館耗時19年完工　首奪美國「混凝土奧斯卡」獎

記得儲水！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時　近2萬戶受影響

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

主管告知「你被點名查稅」要他交1資料！全場嚇勸快逃：不能給

把握周末好天氣　下周二雨區擴大「低溫15度」

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期　癌細胞深入內臟、骨頭

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

自己膝蓋自己救！細胞再生治療救退化性關節炎　軟骨修復免開刀

好市多會員曬「黑五戰利品」大爆滿！網喊：台人真的有錢有閒

台大人文館耗時19年完工　首奪美國「混凝土奧斯卡」獎

記得儲水！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時　近2萬戶受影響

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

偶像劇演太多！　邱澤、許瑋甯真的結婚「試婚紗竟笑場」：像有攝影機在拍

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

今年新增器捐註記3.8萬人　器捐中心揭實務困難：家屬溝通成關鍵

宏遠證攜三大電信　啟用防詐專屬簡訊短碼獲肯定

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

士林分署推青春版反詐課　南港高工學生嗨喊：長知識了！

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

74歲阿北駕車失控撞燈桿　整支倒下壓中3車...驚險畫面曝光

【香港加油】宏福苑惡火燒毀社區...居民連夜捐物資

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

泡麵湯「別沖馬桶」　環保局曝3大嚴重後果

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

台積電工程師年薪500萬↑　美國人驚：太低

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面