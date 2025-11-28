土地公廟會計提告「3年少拿73萬」　法官打臉：非員工是志工

▲大寮前庄福德宮 。（圖／翻攝自福德宮臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓男子在大寮一間土地公廟擔任會計，卻控訴月薪最高只有1萬2，後來竟被砍到只剩6千元，還有3個月完全沒領到半毛錢，讓他怒告廟方要求補發3年半共73萬多元差額，不過廟方喊冤大反擊「蔡男根本是自願奉獻，是志工啦！」這個說法最後也被法官採信，判蔡男敗訴。

判決指出，蔡男從2018年開始在大寮區前庄福德宮協助處理會計、出納等庶務，也常被主委、總幹事交辦其他工作。蔡男主張，廟方從2020年起開始給他薪資，但金額超級不穩定，最多領過1萬2000元，有幾個月更是完全零收入，連勞健保都不幫他保。廟裡沒廟公時，他還得幫忙開關廟門，他氣得在2023年被解任後提告，要求補回3年多來的全額薪資差73萬餘元。

法院審理時，廟方大吐苦水，直說在台灣廟宇文化中，許多職務都是信徒「為神明出力」，不算正式工作。蔡男一開始也是自願管理財務，直到2020年廟宇重建、工作變多，廟方才象徵性發給1萬2000元，後續才調整至5000元到6000元不等，廟方強調，和蔡男沒聘任合約、沒勞健保、沒有固定上班、沒打卡、不來也不用請假、連專屬辦公桌、電腦都沒有，「他就是志工，不是員工！」

總幹事則證稱，平常清掃、奉茶、打掃供桌等工作，都是他親自做；廟門的開關、環境整理則由爐主、頭家輪流負責，全部無薪、純志工，至於蔡男只負責募款收錢、做帳、匯款，想來廟就來、想走就走，一年只交一次報表，根本沒有上下班制度，也沒有任何勞動契約。

法官審酌相關資料，認定蔡男的工作不符合勞基法下的僱傭關係，比較接近廟方委任、志工模式，因此駁回請求，判蔡男敗訴，全案可上訴。