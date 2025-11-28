英檢不該成畢業門檻！銘傳碩士生「開第1槍」提告　結局尷尬了

▲銘傳1名碩士生不滿英檢門檻提告想「廢英文」，高等行裁定「制度不是行政處分」。（ETtoday資料照／記者許敏溶攝）

記者黃宥寧／台北報導

銘傳大學1名研究生不滿學校要求碩士生須通過英檢或修完英文課才能畢業，質疑「設下英文門檻並無法律依據」，從校內申訴、訴願一路打到行政法院。台北高等行政法院認為，英檢門檻屬大學課程與畢業條件的自治規範，對全體學生一體適用，並非針對個人的行政處分，等於「告錯途徑」，裁定駁回判他敗訴。

該名研究生於2024年9月向學校提出申訴，質疑研究生英文門檻缺乏法律依據，也未必有助提升能力，不應作為所有研究生的共同畢業條件。申訴評議委員會認為，他提出的是「對課程制度的意見」，不是針對具體個案的處分，因此決議不予受理。

學生不服，向教育部提起訴願，訴願結果仍維持不受理。最後，他向行政法院提起行政訴訟，請求撤銷校方不受理申訴的決定，並要求法院確認英文門檻本身屬違法行政處分。

法院審理後指出，《大學法》賦予大學在課程設計與畢業條件上的自治權，各校可自行訂定學則、課程架構及能力檢定規定並報教育部備查。銘傳大學依此訂有《英語能力檢定實施細則》，規定研究生須通過英檢標準，或修習「實務應用英文一、二」作為替代課程及格，才符合畢業資格。

法院認為，這些規範屬於「對全體學生一體適用」的抽象性自治規章，目的在確保學術品質與畢業水準，並非行政機關針對特定學生作成的行政處分，不能作為行政訴訟的標的。至於校方發出的「不受理申訴通知」，只是告知該申訴不符受理要件，也不會影響學生學籍或畢業資格，同樣不具行政處分性質。

法官指出，雖然司法院歷次解釋允許學生在遭受具體不利處分（如退學、不准畢業）時提起行政爭訟，但本案學生尚未因英文門檻遭到拒畢，也未受到任何具體不利影響，因此「受教育權是否遭侵害」尚未具體化，法院在此階段無從介入。最終依行政訴訟法第107條第1項第10款裁定原告起訴不備要件，應予駁回。

由於本案「原告之訴駁回」，訴訟費用由學生負擔。若不服裁定，他仍可在裁定送達後10日內委任律師向高等行政法院提出抗告。