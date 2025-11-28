　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

英檢不該成畢業門檻！銘傳碩士生「開第1槍」提告　結局尷尬了

▲▼銘傳大學校門、大門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲銘傳1名碩士生不滿英檢門檻提告想「廢英文」，高等行裁定「制度不是行政處分」。（ETtoday資料照／記者許敏溶攝）

記者黃宥寧／台北報導

銘傳大學1名研究生不滿學校要求碩士生須通過英檢或修完英文課才能畢業，質疑「設下英文門檻並無法律依據」，從校內申訴、訴願一路打到行政法院。台北高等行政法院認為，英檢門檻屬大學課程與畢業條件的自治規範，對全體學生一體適用，並非針對個人的行政處分，等於「告錯途徑」，裁定駁回判他敗訴。

該名研究生於2024年9月向學校提出申訴，質疑研究生英文門檻缺乏法律依據，也未必有助提升能力，不應作為所有研究生的共同畢業條件。申訴評議委員會認為，他提出的是「對課程制度的意見」，不是針對具體個案的處分，因此決議不予受理。

學生不服，向教育部提起訴願，訴願結果仍維持不受理。最後，他向行政法院提起行政訴訟，請求撤銷校方不受理申訴的決定，並要求法院確認英文門檻本身屬違法行政處分。

法院審理後指出，《大學法》賦予大學在課程設計與畢業條件上的自治權，各校可自行訂定學則、課程架構及能力檢定規定並報教育部備查。銘傳大學依此訂有《英語能力檢定實施細則》，規定研究生須通過英檢標準，或修習「實務應用英文一、二」作為替代課程及格，才符合畢業資格。

法院認為，這些規範屬於「對全體學生一體適用」的抽象性自治規章，目的在確保學術品質與畢業水準，並非行政機關針對特定學生作成的行政處分，不能作為行政訴訟的標的。至於校方發出的「不受理申訴通知」，只是告知該申訴不符受理要件，也不會影響學生學籍或畢業資格，同樣不具行政處分性質。

法官指出，雖然司法院歷次解釋允許學生在遭受具體不利處分（如退學、不准畢業）時提起行政爭訟，但本案學生尚未因英文門檻遭到拒畢，也未受到任何具體不利影響，因此「受教育權是否遭侵害」尚未具體化，法院在此階段無從介入。最終依行政訴訟法第107條第1項第10款裁定原告起訴不備要件，應予駁回。

由於本案「原告之訴駁回」，訴訟費用由學生負擔。若不服裁定，他仍可在裁定送達後10日內委任律師向高等行政法院提出抗告。

▶重點一次看懂
  • 爭議核心：銘傳碩士生不滿英檢列為畢業門檻，質疑「於法無據」
  • 學生立場：英檢或實務英文課不應成為碩士生共同必備條件
  • 校方立場：英檢制度屬大學自治，已依《大學法》訂定並備查
  • 法院認定：英檢門檻是「抽象制度規章」，非針對個別學生的行政處分
  • 不受理申訴：校方不受理學生申訴，也不構成行政處分
  • 權利尚未受侵害：學生尚未遭拒發資格、未受具體不利措施
  • 最終結果：行政訴訟因「起訴不備要件」遭裁定駁回，訴訟費用由學生負擔
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
香港大火48小時捐款破24億！　aespa、RIIZE伸援手
黃仁勳證實探訪張忠謀　大讚「他狀態很好」
快訊／陳澤耀老婆生了！　含淚發抖剪女兒臍帶
PCB上游喊漲　2檔爆逾10萬張大量！奪台股人氣王
西半部今恐達「紅色警示」！　鄭明典提醒戴口罩
台積電叛將退休前1天「奇怪舉動」曝　硬要加入機密會議
快訊／羽田機場2航「廁所大癱瘓」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯結車司機騎車撞路樹慘死　手機狂響警代接：他不能上班了！

快訊／台中2車擦撞波及垃圾車！2清潔隊員受傷　1人骨折急送醫

偷拍女同事洗澡！南投男警被抓包急刪除　檔案數位還原後才認罪

桃園賓士男盧小小！泥醉拒檢還嗆：只是酒駕　酒測值破表1.01

66歲「蜘蛛大盜」北上萬華闖蕩！徒手爬5樓行竊　招財錢母也帶走

宜蘭男精神恍惚衝路邊「險撞進市場」　唾液快篩原來是毒駕

嘉義168線鬼切追撞！自小客慘翻一路滑　噴濺火花畫面曝

醉男撞2車逃逸！隔壁鎮撞騎士又跑了　1天後被逮酒測仍超標

控夫無法行房還騙扛車貸　妻遭趕出家門5年心寒放手

彰化社頭百年土地公1天內「被潑漆又縱火」　信眾氣炸了！　

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

聯結車司機騎車撞路樹慘死　手機狂響警代接：他不能上班了！

快訊／台中2車擦撞波及垃圾車！2清潔隊員受傷　1人骨折急送醫

偷拍女同事洗澡！南投男警被抓包急刪除　檔案數位還原後才認罪

桃園賓士男盧小小！泥醉拒檢還嗆：只是酒駕　酒測值破表1.01

66歲「蜘蛛大盜」北上萬華闖蕩！徒手爬5樓行竊　招財錢母也帶走

宜蘭男精神恍惚衝路邊「險撞進市場」　唾液快篩原來是毒駕

嘉義168線鬼切追撞！自小客慘翻一路滑　噴濺火花畫面曝

醉男撞2車逃逸！隔壁鎮撞騎士又跑了　1天後被逮酒測仍超標

控夫無法行房還騙扛車貸　妻遭趕出家門5年心寒放手

彰化社頭百年土地公1天內「被潑漆又縱火」　信眾氣炸了！　

粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹「三民學區宅」成雙高家庭首選

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

聯結車司機騎車撞路樹慘死　手機狂響警代接：他不能上班了！

台泥DAKA園區再添新動線！「鸚鵡螺圖書館」正式亮相

半導體產業需求旺　南韓央行：繁榮周期至少持續至2026年底

台南總舖師四季辦桌冬藏場29開賣　黃偉哲邀饕客搶百年古蹟饗宴

溫朗東怒嗆吳怡農：黨內操盤手確實出問題　不然當初怎會派你這種人

檢調指徐春鶯受中方指示　黃珊珊：嚴重指控、要拿出具體證據

快訊／台中2車擦撞波及垃圾車！2清潔隊員受傷　1人骨折急送醫

【太萌啦】河濱巧遇白鼻心一家走在電線上！

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

快訊／台中霧峰騎士自撞路樹　頭部重創不治

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃

獨／國寶花旦女婿用假切結書想擺脫債務！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

即／香港宏福苑火增至83死

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面