核食禁令吞二連敗！中市府：遺憾但尊重　藍營批中央作賤自己

記者游瓊華／台中報導

台中市政府自訂禁止販售日本福島等5縣市食品的自治條例，與中央政策相違背，在遭行政院宣告無效後提告，歷經上訴及發回更審。台北高等行政法院昨（26）日更一審再度判決台中市政府敗訴。法院認為，食品安全衛生管理具全國一致性，屬中央立法並執行事項，地方不得訂定與中央法規牴觸的標準，因此駁回市府之訴。此判決已是台中市政府第二次敗訴，中市府對結果表示遺憾，但予以尊重。

台中市食安處表示，對於台北高等行政法院更一審判決結果表示遺憾，但予以尊重。市府目前尚未收到正式判決書，待取得並研析判決理由後，將再行評估後續因應作為。

不過，台中市議會國民黨團書記長李中表達強烈不滿。他表示，依據《地方制度法》，環保、食安等項目應允許因地制宜，中央應尊重地方職權。李中痛批，中央竟以國際貿易為由，犧牲地方為食安把關的權力，做法太過分。

李中進一步質疑，日本國內販售的產品都會清楚標示產地至「都府道縣」，讓其國民有充分的選擇權；反觀我國中央政府卻採「打混水摸魚」的策略，僅要求標示國別為「日本」，變相剝奪了台灣民眾的選擇權，根本是「自己作賤自己，離譜至極」。他認為，此舉不僅不合理，也未能保障國人知的權利。

然而，民間也有不同看法。一位陳姓消費者受訪時則認為，福島核災事件至今已超過十年，全世界目前僅剩中國、俄羅斯等少數國家仍採取特定管制措施。他主張，台灣應與時俱進，在確保科學檢驗安全無虞的前提下，逐步與國際標準接軌，不應再固守過去的禁令。