全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

▲B.Duck小黃鴨精美好禮包含超萌小黃鴨背包氣球、小黃鴨玩具、小黃鴨包包，都有機會帶回家。

圖、文／環球購物中心提供

最歡樂的小鴨樂園現身桃園市！Global Mall桃園A19打造300坪「B.Duck城市樂園」，不僅是台灣首發亮相，更是全球巡迴第三站，特別祭出兩大高達6米、揚起燦爛笑容的超大型小黃鴨打卡地標，搭配六大遊樂設施與四大遊戲攤位讓民眾盡情挑戰、大展身手，豐富內容陪伴大小朋友沉浸在充滿歡笑聲的夢幻國度，樂園內結合法國、荷蘭、美國西部特色景點，宛如踏入一場令人驚豔的環遊世界之旅。入園遊客可先至B.Duck城市樂園服務台領取「B.Duck打卡護照」，體驗樂園設施並完成線上任務，集滿勳章即可兌換多款「B.Duck小黃鴨精美好禮」，呼朋引伴一起到B.Duck城市樂園感受滿載而歸、歡笑聲不斷的玩樂王國。

憑「B.Duck城市樂園」票根還能享Global Mall桃園A19消費優惠！精選近40家品牌力推指定品項8折起、消費現折與美味餐點免費贈超值優惠，大小朋友玩得開心、吃得盡興、購物更划算，打造全年齡共享快樂天地，成桃園市必朝聖的新景點！

▲Global Mall桃園A19「B.Duck城市樂園」，不僅是台灣首發亮相，更是全球巡迴第三站。

▲B.Duck小黃鴨黃色招牌外型廣受各年齡層喜愛，如今茁壯成為環球世界的歡樂小黃鴨。

Global Mall桃園A19首度引進B.Duck城市樂園 六大遊樂設施大展異國風情

誕生於2005年的B.Duck小黃鴨擁有明亮的雙眼與燦爛自在的笑容，黃色招牌外型廣受各年齡層喜愛，軟萌模樣具備治癒人心的力量，不僅在無數個浴缸裡陪伴孩子們度過歡笑的沐浴時光，更是圍繞在生活周遭療癒心靈的好夥伴，不斷用溫暖黃色萌萌的身影為日常生活注入驚喜，如今茁壯成為環球世界的歡樂小黃鴨，讓回憶成為一座真實、立體、沉浸其中的夢幻國度，邀請所有大小朋友一起喚醒心中純真的童年笑容，踏入「B.Duck城市樂園」展開心的冒險旅程。

Global Mall桃園A19首度引進來自香港、風靡全球的「B.Duck城市樂園」，不僅是全台首次亮相，更是繼馬來西亞、泰國後全球巡迴第三站，精心打造300坪遊樂場，入口處還有2座高達6米超大型小黃鴨打卡地標，建造一座屬於大家的快樂宇宙。樂園內規劃六大遊樂亮點，其中三項融入異國風情特色，一秒飛往國外展開迷你旅程，像是「風車蹦床」高掛巨型七彩風車，扇葉隨風轉動瀰漫著荷蘭愜意氣息，在蹦床上盡情跳躍，每次騰空都像能觸碰到天空，釋放內心快樂能量；搭乘「牛仔很忙」化身西部牛仔，感受奔馳在西部荒野的刺激感，聳立的巨大型仙人掌搭配飛車上升、下降與旋轉，盡情散發快樂荷爾蒙，感受刺激與冒險樂趣；登上「浪漫巴黎」軌道列車穿梭在巴黎鐵塔下，微風吹拂宛如置身在塞納河畔般悠哉，沉浸法式浪漫情懷，不僅好拍也很好玩，是造訪B.Duck城市樂園必打卡的亮點遊樂設施。

▲B.Duck城市樂園「浪漫巴黎」軌道列車穿梭在巴黎鐵塔下，是必打卡的亮點遊樂設施。

旋轉木馬「環球之旅」是大小朋友環遊世界的飛行夥伴，為城市樂園展開夢幻序幕，「浴室大作戰」瞬間回到小時候最熟悉的浴室澡盆，在五彩泡泡與沐浴玩具包圍下，來場酣暢淋漓的噴球對決，重溫最純粹的童趣時光，最後「搖搖樂秋千」輕盈擺盪在空中劃出快樂的微笑弧線，適合細細品味這趟旅程的甜蜜餘韻，六大遊樂亮點全面啟動，帶領大小朋友在B.Duck城市樂園裡盡情探索、放電、歡笑，擁抱屬於每個人的快樂冒險。

▲B.Duck城市樂園搭乘旋轉木馬「環球之旅」，為城市樂園展開夢幻序幕。

▲B.Duck城市樂園「浴室大作戰」瞬間回到小時候最熟悉的浴室澡盆，來場噴球對決，趣味感十足。

▲B.Duck城市樂園「搖搖樂秋千」輕盈擺盪在空中劃出快樂的微笑弧線，六大遊樂亮點全面啟動。

B.Duck城市樂園一日票・套票・單次票自由搭 完成體驗兌多款小黃鴨精美好禮

除了精彩刺激的六款遊樂設施，B.Duck城市樂園還有設置四大遊戲攤位，考驗大小朋友們的敏捷度與靈巧反應力，包含「打氣球」屏氣凝神集中專注力，擊破五彩斑斕的氣球，「鴨鴨投手」考驗投擲精準度，瞄準目標扔出手中的沙包展現華麗技巧，或是挑戰「彈彈樂」依靠手眼協調度將球完美拋進目標圈，最後拿起手中6顆「幸運骰子」嘗試擲出相同數字，準備迎接運氣爆棚的時刻，每項遊戲攤位皆可依挑戰成功量獲得獎品，闖關成功收穫專屬成就，成為名副其實的小黃鴨歡樂冒險家！

領取「B.duck打卡護照」完成亮點設施、遊戲攤位與線上任務，即可獲得一枚B.Duck勇氣勳章，集滿點數即可兌換多款「B.Duck小黃鴨精美好禮」，超萌小黃鴨背包氣球、小黃鴨投影手電筒、小黃鴨玩具、小黃鴨包包都有機會通通帶回家。

▲B.Duck城市樂園還有設置四大遊戲攤位，闖關收穫專屬成就，成為小黃鴨歡樂冒險家。

兩大線上任務快速兌好禮，登入Google地圖搜尋「B.Duck城市樂園」，附上遊玩照片並留下15字以上評論，即可憑畫面及當日發票兌小黃鴨髮箍氣球、小黃鴨背包氣球、小黃鴨泡泡棒好禮三選一；拍照留念再抽小黃鴨扭蛋，於園區體驗任一項設施並拍下四張遊玩照片，發文標記B.Duck城市樂園帳號與Global Mall桃園A19地標，即可憑發文及當日發票抽扭蛋乙次，從玩樂到收藏一次滿足，帶著歡笑與驚喜滿載而歸。

「B.Duck城市樂園」共有三種購票方式可安排合適的遊玩方案，夢想一口氣挑戰六大亮點設施，可購買「遊樂器材一日票」799元；想隨心暢遊園區全方位設施與遊戲攤位，可挑選「套票方案」，購買500元票券4項自由選、1,000元票券10項自由選、2,000元票券22項自由選，皆可分次使用；民眾也能依喜愛購買單次體驗票，每項遊樂設施單次體驗價200元、遊戲攤位單次體驗價160元，多元票種靈活選擇，享受專屬於自己的歡樂時光。

▲Global Mall桃園A19「B.Duck城市樂園」，從玩樂到收藏一次滿足，帶著歡笑與驚喜滿載而歸。

票根優惠享優惠 精選40家品牌推指定品項8折起

Global Mall桃園A19加碼祭小黃鴨票根優惠，憑「B.Duck城市樂園」票根可享餐飲、娛樂、家電、潮流等近40家品牌，力推指定品項8折起、消費現折與美味餐點免費贈超值好康。餐飲類品牌推路易莎咖啡飲品類9折、日出茶太指定獨家組合價99元，大戶屋內用贈紅茶飲品、開飯川食堂贈烏梅湯、慕特牛排贈千層蛋糕乙份，美饌一次滿足；購物也能大享折扣更超值，PALLADIUM鞋款85折優惠挑選專屬潮流鞋款，培芝生活館享韓系品牌家電88折起，展現家庭時尚美學，或是亞諾納任選一款行李箱現折300元，其他adidas全品項、J!NS、TOY WORLD也能暢享9折優惠，小小票根大展折扣好康，不僅玩得開心還要買得滿意。