未坐優先席！國二女脊椎剛開刀「被逼讓座」　媽：要穿泳衣出門？

年輕人主動讓座是美德，卻有不少有年紀的人視為理所當然，一名媽媽表示，13歲的女兒剛動完脊椎手術，背上有30公分的刀痕，放學搭捷運時遭到長輩要求讓位，由於車上乘客都在看，女兒只好讓出座位，不過女兒並不是坐在優先席，只是一般座位，媽媽心疼直呼「是以後要穿泳衣出門嗎？」

一名媽咪在臉書社團「我是蘆洲人」發文，傍晚6點多，女兒放學搭捷運返家途中，在車廂中被一名婦人要求讓座，將位置讓給一位身形高大、帶著孩子的爸爸。女兒脊椎剛開完刀幾個月，術後長達30公分的傷口，身上還背著8、9公斤的書包，甚至預計下週還要穿背架衣，但面對滿車乘客注視，她最終還是選擇默默讓出座位。

媽媽氣憤表示，孩子當時坐的只是「一般座位」，並非優先席，也有教導孩子，要讓座給比自己更需要的人，「但是⋯目前我們也需要啊！是以後要穿泳衣出門嗎？有時候真的不能只看表面的。」

粉專小編在留言區補充，「家長有提供學生背部開刀照片給小編看，很長的一道傷口，所言不假。想到她一個13歲的學生坐在一般座位，卻必須站起來讓座，即使是男孩可能也不容易忍受這痛，看了好心疼。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「高大的爸爸跟那位自以為正義的太太都很搞笑」、「我覺得要教小孩勇敢表達意見，說：No」、「我從不會叫別人把一般座位讓出來，要讓，也是我自己讓」、「心疼之餘，孩子要勇敢表達，不然現在一堆人就是吃人夠夠」、「很多年輕人甚至像這位妹妹都是有隱性需求的，真的不要情勒」。