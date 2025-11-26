1.25兆國防特別預算！顧立雄曝7項採購規劃　含遠程精準打擊飛彈

▲國防部長顧立雄出席「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／翻攝直播）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。針對採購項目，國防部長顧立雄今（26日）指出，「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」期程是2026年至2033年，包括精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C5ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項。

賴清德宣布上述國防特別預算後，並於26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、顧立雄、經濟部長龔明鑫皆出席。賴清德說，增加國防支出不僅提升戰力跟國安，更是壯大國防產業發展，增加國民所得重要途徑，這次特別預算，除對外採購，更有相當部份投資國內工程、商購委製項目，可以創造可觀產值及工作機會。

顧立雄表示，近十年國軍強化戰力，每年編列公務預算籌獲海馬士（HIMARS）多管火箭彈等武器，已經具備基本不對稱作戰能力；應對中共登島作戰，2022年編列海空戰力特別預算，籌獲天空三型等裝備，提升演訓、防空、制海能力。而現在為了應對中共灰色地帶襲擾等新興威脅，規劃2026起編列「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」，籌獲防空反彈道、反裝甲飛彈武器裝備，以完備多域拒止能力，建構多層次防衛作戰體系。

顧立雄說，該特別預算具備3大特色與7大目標以建立可應對當面威脅現代化國軍。前者為建構重層防衛體系，打造台灣之盾、引進高科技與AI，加速擊殺鏈、厚植國防產業，打造非紅供應鏈等3特色。在台灣之盾方面，顧立雄指出，會充實防空飛彈與反彈道飛彈系統及飛彈數量，搭配預警與戰管雷達，構成高中低空層綿密火網，同時執行系統整合、分散部署，強化攔截效能。

引進高科技與AI部分，顧立雄表示，引進戰場決策系統，導入AI，整合預警情資，精進聯合情監偵，提升聯戰效能，同時籌購各類無人載具、遠程武器、精準彈藥，整合情監偵載台，加入擊殺鏈。打造非紅供應鏈方面，關注無人／反制系統、AI應用、通訊等新興科技，並結合國內外產、學、研成果，提高自製能力，以實現在地供應，自主產制與維修目標。

顧立雄指出，更值得關注的是7大目標，未來達成後將有效確保國人的生命財產安全，包含空中重層攔截網、二、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益。

顧立雄進一步指出，第一、打造空中重層攔截網：規劃籌獲各類防空飛彈及反彈道飛彈，以打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率，並協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌導彈。第二、強化指管與決策輔助：規劃升級C5ISR系統升級，優先整合數位化指管，強化戰場覺知，更憑藉數位通訊及網路傳輸，形成網路化指揮管制系統，達到共享戰場情資，形成共同作戰圖像；其次規劃籌獲AI戰場輔助情報決策模組。

第三、強化多層次削弱能力：首先規劃籌獲精準火炮，可結合現有各式火砲，遂行灘岸火殲及縱深作戰的精準火力支援任務，此外期望藉由導入高科技裝備，期望可精簡人力，且打得更遠、更準；再來就是籌獲人攜式／車載反裝甲飛彈，運用其高效裝甲能力，可擊毀各類戰甲車。第四、強化遠程精準打擊：規劃籌獲精準飛彈、火箭，可有效精準打擊、反制敵遠程火力，並執行跨區域火力增援，阻敵登島企圖。

第五、強化作戰韌性：規劃籌獲監偵無人機、攻擊無人機與無人艇，另為了強化守備第一戰場的阻絕能力，規劃籌獲「機動阻絕器材」。第六、提升軍備量能：規劃增加軍備產能與戰備彈藥屯儲，來擴充產線、降低外購比例，且增加戰備存量；另外藉由台美共同研發及採購合作，加入獲得國軍迫切需要武器與彈藥，並導入新興軍事科技，提升作戰能力。第七、國防帶動經濟效益：預估此次特別預算投資可創造4000億產值，並帶來9萬名以上的工作機會，能在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。