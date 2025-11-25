　
社會 社會焦點 保障人權

洩密2奈米技術！台積電3內鬼工程師「供詞前後不一」　延押2個月

▲▼台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的工程師陳力銘，勾結仍在台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍2奈米製程機密，8月底被檢方依照違反《國家安全法》起訴。起訴後移審智財商業法院，法院裁定自9月1日起羈押3個月，由於羈押期即將屆滿，智慧財產及商業法院認為3人曾供詞前後不一、湮滅證據，今（25）日裁定自12月1日起，延長羈押禁見2月。

台積電內部調查出時任台積電竹科廠吳姓2名工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製成技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電遂將仍在職的2人解職，並向台高檢智財分署提出告訴，由智財分署檢察官指揮調查局新竹巿調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站偵辦。

檢調自7月25至28日陸續傳喚、拘提陳男、吳男共3人及搜索住所，檢察官訊後認為，陳男3人涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌提起公訴。其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。

由於羈押期即將屆滿，法院認為3人雖坦承犯行，但對於所涉犯罪情節、手段、目的之供詞，確曾前後所述不一，且3人在案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄之疑似湮滅證據舉措，而此類犯罪事實調查，需勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯間供述，釐清確認全案犯罪細節，原羈押原因現仍存在，裁定自12月1日起，延長羈押禁見2月。

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁疑在退休前，利用主管身分大舉蒐集先進製程資料，引發內部強烈不滿。業界傳出，他不僅要求多名研發、生產、財務等單位主管為他做簡報，還指示部屬影印大量 2 奈米、A16、A14 等機密技術文件。當時不少主管以為他只是「好學」，如今得知他可能帶著資料轉任英特爾（Intel），不少工程師直呼「感覺被騙」，直指羅「是有預謀的」，引爆台積人公憤。

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

羅唯仁洩密台積電尚未提告　龔明鑫曝高檢署主動調查「層次提高」

羅唯仁洩密台積電尚未提告　龔明鑫曝高檢署主動調查「層次提高」

台積電老將傳帶走機密　國科會最新回應

台積電老將傳帶走機密　國科會最新回應

台積電洩密？前工程師：非常棘手

台積電洩密？前工程師：非常棘手

關鍵字：

標籤:台積電機密洩漏國安法羈押延長2奈米

