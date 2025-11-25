倒著走像重訓？改變步行方向可燃燒更多卡路里

▲倒著走路對健康有不少好處。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

走路人人都會，但你可能不知道，只要「方向反過來」，身體就像被重新啟動一樣，卡路里燃燒速度增加、姿勢變挺、平衡變好，甚至連大腦都會一起被訓練。國外健身圈近年掀起「倒著走路」風潮，國外網站《Cleveland Clinic》邀請運動生理學家喬丹．博爾曼解析倒走為何在年輕人與中高齡族群中快速竄紅。

博爾曼表示，人類天生被設計成向前走，因此「倒著走」不是自然動作，身體必須投入更多能量、專注力與肌力，一旦啟動，效果比單純向前走顯著得多。他強調：「倒著走不像向前走那麼輕鬆，這就是它能帶來額外好處的原因。」

1. 強化不同肌群

如果每天做同樣的訓練，只會使用到相同的肌肉群，倒著走不是人體的自然動作，會讓肌肉群進行不同的鍛鍊，尤其是臀肌、股四頭肌、髖屈肌與腳踝穩定肌，都會在這種反向行走中被迫更大幅度地工作，比起向前走路，倒著走能刺激到平常容易被忽略的部位，是改善下肢穩定度、避免運動瓶頸的有效方法，也能補強長期使用同一組肌肉造成的不均衡。

2. 燃燒更多卡路里

美國運動醫學會（ACSM）為不同的運動項目賦予一個代謝當量（MET）值。 MET值越高，運動強度越大，並指出倒著走的代謝當量（METs）高達6，遠高於一般中強度步行的3.5，代表同樣走路時間，倒著走可以燃燒更多卡路里，對於已經習慣每天散步的人來說，只要加入幾段倒著走，就能在不增加時間的情況下，提高訓練強度。

3.可減輕膝蓋關節壓力

倒著走因著地方式與施力角度不同，會比向前走更強調股四頭肌的支撐，使膝蓋承受的衝擊減少，對膝蓋疼痛或關節退化族群尤其有幫助。同時，倒著走還能提升髖屈肌的活動度，使髖關節更靈活，許多物理治療領域也會將倒走視為一種輕量、低衝擊的交叉訓練。

4. 大腦同步被訓練

向後走因為動作不熟悉，會迫使你提高專注力、調整方向，讓大腦在短時間內變得更活躍，倒著走能刺激感官反應、增強空間判斷能力，也因具備有氧運動特性，有助促進腦內啡分泌、改善焦慮與情緒波動。

5. 改善姿勢

現代人長期久坐、滑手機，走路時容易維持彎腰駝背的壞姿勢，倒著走因為需要抬頭、挺胸、確保平衡，自然會讓身體回到更正確的站姿，並啟動核心、臀肌與下肢肌群，使步態更穩定，許多人在練習一段時間後會發現，向前走路時也不自覺變得更挺、更直。