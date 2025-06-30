法院認證！菲律賓華裔女市長「是中國人」　非法任職撤銷資格

▲ 馬尼拉法院裁定郭華萍為中國公民。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓馬尼拉地方法院裁定，前丹轆省（Tarlak）班班市（Bamban）華裔市長郭華萍（Alice Guo）為中國公民，依法不得擔任公職。法院批准檢方提出的罷免訴訟，取消其市長資格，更稱她根本沒資格參選，任職期間也屬「非法僭越公職」。而郭女目前因涉及人口販運案，已被羈押近10個月。

綜合《菲律賓星報》等當地媒體，馬尼拉地方法院第34分庭27日作出67頁判決，認定郭華萍為中國公民，並非菲律賓人。法院直言，「她贏得選舉並已就職的事實沒有任何意義，因為這並未解決她缺乏菲律賓公民資格的問題」。此案由總檢察署（OSG）依《法院程序規則》第66條提起，屬針對非法僭越公職的特殊民事訴訟。

判決指出，郭華萍不僅自始無資格擔任班班市長，且根本不應被允許登記參選。法院明確表示，「其參選資格從她提交候選人證明書起便宣告無效」，也強調即使她持有菲律賓護照及出生證明，仍不足以證明其公民身分，且她的雙親皆為持有中國護照的中國公民。

除國籍爭議以外，郭華萍因涉嫌與菲律賓離岸博彩業者（POGO）相關的人口販運行為，被依加重人口販運罪收押，至今已近10個月。該罪名屬不得保釋的重罪，全案仍在審理中。

郭華萍則聲稱，她僅向該業者出租土地，未參與任何非法活動，但菲律賓監察使署（Office of the Ombudsman）去年8月便以她犯下嚴重不當行為為由將其免職。