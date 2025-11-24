台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

▲博惠生技引進台灣首部組織碎化刀。



台灣癌症醫療迎來劃時代突破。博惠生技攜手遠方未來醫學基金會成功引進台灣首部由美國 Histosonics 公司研發、備受全球醫界矚目的 Edison Histotripsy System 組織碎化刀，並已在台大醫院啟動臨床試驗。這項被譽為革命性的非侵入性腫瘤消融設備正式在台落地，象徵台灣癌症治療從此邁向嶄新的「無創時代」。

無創手術的誕生：改寫癌症治療的全球趨勢

Histotripsy 是全球第一個獲得美國 FDA 授權的非侵入性腫瘤「超音波碎化技術」。它透過高強度聚焦超音波脈衝，以無切口、無放射線、無燒灼、無化療藥物的方式，精準震碎腫瘤組織，讓癌細胞瞬間瓦解成細微組織碎片，由人體自然代謝排出。這項技術打破傳統手術、電燒與冷凍消融的限制，可大幅降低併發症、縮短恢復期，被國際醫界視為最具顛覆性的癌症治療新武器。

台大醫院啟動臨床試驗：精準醫療跨世代

遠方未來醫學基金會董事長台大黃凱文教授指出：「Histotripsy 的問世代表癌症治療思維全面翻轉。未來醫師將不僅能以手術刀、電、熱破壞組織，還能以聲波進行精準治療，這是全球醫療技術邁向更人性化、更安全的一大步。」在台大醫院已經啟動多項臨床試驗，將針對肝腫瘤等重要癌症類別進行研究，並參與國際多中心臨床資料整合，共同推動技術的全球應用標準。

博惠生技宣示：打造亞洲第一座「集成式癌症治療中心」

博惠生技董事長郭晶耀先生表示：「我們非常榮幸能力推這項全球最前沿的癌症治療技術引進台灣，這不僅展現博惠生技在國際醫療創新能力的領先地位，更協助將台灣定位為癌症治療創新的重要基地。隨著首部組織碎化刀的落地，博惠生技與遠方未來醫學基金會將共同推動「集成式癌症治療中心」的設立，結合組織碎化刀技術、免疫細胞治療與AI精準醫療平台，率先打造亞洲多模整合、跨領域的癌症治療新典範，為難治型癌症患者帶來全新的希望。

為癌症患者帶來真正的希望

這項新技術的引進，對於難以開刀的高危險腫瘤、或已失去治療選項的患者，可能帶來全新曙光。從此，癌症治療不再只是延命，而是有機會變得 更安全、更精準、更人性化。