　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

博惠生技引進台灣首部組織碎化刀　開啟癌症治療新紀元

▲▼博惠生技引進台灣首部組織碎化刀 開啟癌症治療新紀元。

▲博惠生技引進台灣首部組織碎化刀。

生活中心／綜合報導

台灣癌症醫療迎來劃時代突破。博惠生技攜手遠方未來醫學基金會成功引進台灣首部由美國 Histosonics 公司研發、備受全球醫界矚目的 Edison Histotripsy System 組織碎化刀，並已在台大醫院啟動臨床試驗。這項被譽為革命性的非侵入性腫瘤消融設備正式在台落地，象徵台灣癌症治療從此邁向嶄新的「無創時代」。

無創手術的誕生：改寫癌症治療的全球趨勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

Histotripsy 是全球第一個獲得美國 FDA 授權的非侵入性腫瘤「超音波碎化技術」。它透過高強度聚焦超音波脈衝，以無切口、無放射線、無燒灼、無化療藥物的方式，精準震碎腫瘤組織，讓癌細胞瞬間瓦解成細微組織碎片，由人體自然代謝排出。這項技術打破傳統手術、電燒與冷凍消融的限制，可大幅降低併發症、縮短恢復期，被國際醫界視為最具顛覆性的癌症治療新武器。

台大醫院啟動臨床試驗：精準醫療跨世代

遠方未來醫學基金會董事長台大黃凱文教授指出：「Histotripsy 的問世代表癌症治療思維全面翻轉。未來醫師將不僅能以手術刀、電、熱破壞組織，還能以聲波進行精準治療，這是全球醫療技術邁向更人性化、更安全的一大步。」在台大醫院已經啟動多項臨床試驗，將針對肝腫瘤等重要癌症類別進行研究，並參與國際多中心臨床資料整合，共同推動技術的全球應用標準。

博惠生技宣示：打造亞洲第一座「集成式癌症治療中心」

博惠生技董事長郭晶耀先生表示：「我們非常榮幸能力推這項全球最前沿的癌症治療技術引進台灣，這不僅展現博惠生技在國際醫療創新能力的領先地位，更協助將台灣定位為癌症治療創新的重要基地。隨著首部組織碎化刀的落地，博惠生技與遠方未來醫學基金會將共同推動「集成式癌症治療中心」的設立，結合組織碎化刀技術、免疫細胞治療與AI精準醫療平台，率先打造亞洲多模整合、跨領域的癌症治療新典範，為難治型癌症患者帶來全新的希望。

為癌症患者帶來真正的希望

這項新技術的引進，對於難以開刀的高危險腫瘤、或已失去治療選項的患者，可能帶來全新曙光。從此，癌症治療不再只是延命，而是有機會變得 更安全、更精準、更人性化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小羅志祥」擁海量兒少性影像　暗網下載4年下場慘了
外國人瘋搶台灣機車！　這國狂掃貨暴增29倍
中華代表團東京聽奧首金出爐！
中國遊客反日去南韓玩　「在濟州島拉屎」韓網超崩潰
陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高
股民注意！2檔飆股列處置一路關到12／8
曾智希求子卡關！陳志強「親口證實」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候　軍方將增援搜尋

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

房客把租屋處住成「垃圾場」家具幾乎全壞　房東一看大驚

黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

365元鹹酥雞熱量近「4個便當」　營養師教你聰明點餐不爆卡

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

更多熱門

相關新聞

僅確診1個月！44歲陸網紅「膽囊癌過世」

僅確診1個月！44歲陸網紅「膽囊癌過世」

湖北一名網紅「巧手花藝」日前傳出病逝消息，其女兒18日凌晨發文悼念，透露母親因罹患膽囊癌於當天離世，年僅44歲。令人唏噓的是，她自10月確診至病逝僅短短1個月，留下9歲幼子，24歲的大女兒仍在坐月子。

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

嘉義癌末男遭押疑吞毒亡　家屬質疑檢警未搜出

嘉義癌末男遭押疑吞毒亡　家屬質疑檢警未搜出

癌末槍擊犯遭羈押疑吞劇毒亡　事發時間軸曝光

癌末槍擊犯遭羈押疑吞劇毒亡　事發時間軸曝光

癌末男涉槍砲案遭羈押竟猝死　死因待釐清

癌末男涉槍砲案遭羈押竟猝死　死因待釐清

關鍵字：

癌症博惠生技

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面