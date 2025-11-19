很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄悄致癌　醫師衷心警告

▲黃軒醫師指出，熬夜會讓身體默默加速老化、讓癌細胞更有機會滋長。（圖／達志／示意圖）



記者曾羿翔／綜合報導

「很多人都以為，癌症只會找上抽菸喝酒、生活放縱的人」醫師黃軒18日發文指出，他在門診中遇到的一位40歲男性病患卻完全不同，這位病人不抽菸、不喝酒，自認飲食清淡，但生活卻充斥外食、熬夜、手搖飲、久坐。體檢發現，竟為早期大腸癌。



黃軒發文內容提到，病人困惑地問：「醫師，我到底哪裡做錯了？」醫師回應：癌症有時不是源於單一「壞習慣」，更多時候是「你以為一直沒事」累積下的影響。

黃醫師將這些平日忽略的「四種慢性毒物」進行分類說明：

糖：癌毒

黃軒指出，問題不只是「糖」本身，而是「升糖速度」。越精緻的糖、越白的麵粉、越甜的飲料，會使血糖劇烈波動，進而刺激胰島素過度工作，而胰島素就像細胞生長的推進器，癌細胞「正是」喜歡這樣的環境。

油：癌毒

若糖像汽油，那麼油就是點火器。油炸物、加工香腸、熱狗、甜甜圈等，都是慢性發炎的推手。當身體長期處於發炎狀態，免疫系統如消防隊被迫疲於奔命，當真正出現癌變時，往往已經無力逆轉。

熬：癌毒

熬夜、飲食不定、長期壓力、情緒積壓，會讓體內自由基氾濫，自由基像是在 DNA 上「剪貼」錯誤，久而久之錯誤累積，癌症從這些「錯字」中悄然萌芽。熬夜讓身體默默加速老化、讓癌細胞更有機會滋長。

腸的毒菌

腸道其實是免疫系統的主要「主機板」。現代人腸道問題，多是因為飲食太懶：外食頻繁、蔬菜纖維攝取少、發酵食物欠缺，結果「好菌餓死、壞菌變強」，不只是腸胃不舒服，而是整體免疫大軍潰散。這也解釋為何有些人一感冒就重、發炎難癒。

黃醫師最後強調，真正的防癌並非你必須吃十種抗癌食物、買一堆健康食品，或把生活變苦行，而是在於「減」：少一點糖的暴衝、少一點油的上火、少一點熬夜的銹、少一點腸子的亂。當把這些慢慢減掉，身體便能回到它懂得的節奏：修復、恢復、平衡。他說，十年後，你會感謝現在願意「慢一點、淡一點、早一點」的自己。