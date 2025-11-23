　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

風災後修繕量暴增仍不停步　台南做工行善團寒冬續挺弱勢

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冷空氣逐漸南下，台南的溫度雖然一路探底，但「做工行善團」的善意卻持續升溫，勞工局秉持黃偉哲市長「希望家園」理念，持續整合工會力量，為受災與弱勢家庭提供即時修繕，23日市長夫人劉育菁老師也代表市長前往慰勞志工，帶上熱食與飲品加油打氣，七股、安南兩戶鄰居更主動送上小西瓜犒賞志工。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安南區潘姓案主為弱勢原住民，長期洗腎，兒子又因膝傷手術無法工作，家中經濟瞬間斷流。老屋因風災損毀嚴重，卻無力修補。做工行善團自一一四年十月十七日起展開「工會接力」：泥水工會拆除與清運、電子加工工會修補屋頂、電氣工會更新電線與安裝水塔，泥水工會再度進場填縫。今日則由木工工會裝潢、電氣工會協力，家庭志工歐天來、歐金源父子檔與餐飲工會理事長郭國仁、錢畇方夫妻檔在假日攜手出力，讓屋舍逐漸恢復成能遮風避雨的家。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）
七股區朱姓案主同樣因屋瓦與結構損壞陷入困境，近來又遭職災無法工作，生活壓力重重。經職災專服員轉介後，做工行善團於十一月二十一日啟動修繕：泥水工會拆除破損結構，電氣工會斷電檢查，確保後續安全。十一月二十三日泥水工會再次進場完成地板抹平作業。志協志工夫妻檔梁志男、林佳香全程相伴，用行動在冬日替朱先生把心撐住，讓家園慢慢恢復安穩。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）
鹽水區則有兩戶亟需協助的家庭。魏姓案主獨居，以割稻、割草維生，收入微薄，每月僅靠四千餘元中低收入老人生活津貼維生。颱風過後，屋舍受創嚴重，卻無力修繕。勞工局接獲通報後，本週由泥水工會率先進場拆除屋頂與屋瓦，並清運廢材。泥水志工李三連與李陳五妹夫妻檔加入補強牆面與基礎工程，各工會後續將接力完成修繕，盼能讓老屋早日恢復安全與舒適。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）
另一戶鹽水區陳姓家庭，夫妻撐起三名子女，但收入不穩、生活吃緊。七月丹娜絲風災重創家屋後，他們獨自承擔不起修繕費。行善團會勘後於十一月十六日先行斷電與安裝臨時電；十一月十九日泥水志工進場拆除舊裝潢與設備。電子加工、電氣、泥水、鋁製品、木工與油漆工會將陸續投入，希望替一家五口重建安全的家。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）
同在鹽水，王林女士因職災左手截肢，家屋與傢俱又在颱風中受損。經職災專服員轉介後，各工會立即接力：電氣工會完成線路配置、木工工會施作室內裝潢、泥水工會鋪設地板磁磚，本週由企業協力安裝房門，油漆工會接力負責最後粉刷，讓屋舍逐步恢復溫暖模樣。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）
勞工局長王鑫基感性表示：「寒冬與困難不會等我們，但我們願意先走一步，讓市民知道他們不孤單。」他並將普發的一萬元捐作修繕材料費，盼拋磚引玉。王鑫基局長說，今年丹娜絲颱風後的修繕需求量幾乎超過以往一年，經費確實緊迫，但仍有許多默默捐款、出力的夥伴讓「希望家園」能繼續前行。他笑說：「臺南上嫷ㄟ風景，就是做工人ㄟ愛。」勞工局強調，未來將持續整合公私資源，讓每一個角落都能被溫暖覆蓋，讓身陷困境的市民能感受到社會的手正靜靜撐著他們。

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！
又一國際品牌退出中國！宣布「全面撤櫃」
15歲少年帶小女友電影院%%！被感化教育再賠30萬
徐若熙決定旅外最大關鍵　曝隊友反應：他們叫我趕快滾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

風災後修繕量暴增仍不停步　台南做工行善團寒冬續挺弱勢

曾文園區勞工學苑暖迎聖誕！　手作「樹幹蛋糕」開課甜蜜上手

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

堰塞湖威脅再減壓！馬太鞍溪第三堰塞湖消失　花蓮持續全面清淤

奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

新樓醫院160週年盛大感恩餐會　160桌、1600人齊聚迎向永續願景

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

2025法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福同步開放全球連線

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

風災後修繕量暴增仍不停步　台南做工行善團寒冬續挺弱勢

曾文園區勞工學苑暖迎聖誕！　手作「樹幹蛋糕」開課甜蜜上手

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

堰塞湖威脅再減壓！馬太鞍溪第三堰塞湖消失　花蓮持續全面清淤

奪104面獎牌！國際長青田徑賽花蓮拿下59金　刷新多項全國紀錄

新樓醫院160週年盛大感恩餐會　160桌、1600人齊聚迎向永續願景

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創　五大議題打造青年友善新南方

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

2025法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福同步開放全球連線

快訊／台中移工11樓鷹架摔落2樓　「右臉幾乎不見」送醫搶救

Buffet優惠整理包　凱撒集團這3家「平日用餐買一送一」

快訊／台中霧峰靈隱寺前悲劇！女騎士摔車墜溝送醫不治

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊：別把國家英雄做為攻擊工具

台南小美軍沙灘20犬包圍！女遊客驚魂　動保處：今年已捕107隻

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

南韓總統李在明最快下月「搬回青瓦台」　國防部搬家需花費5億元

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

地方熱門新聞

台南東和里寵物友善公園啟用！免費疫苗、身分證開通還送雞腿

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

法鼓山大悲心水陸法會啟建　雲端祈福全球連線

新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

新樓醫院160週年盛大感恩餐會160桌、1600人齊聚迎向永續願景

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

雙溪召開里長聯繫會報　瑞芳警宣導反毒防詐

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒27車62人徹夜搶救

桃園楊梅仙草嘉年華　酷洛米主題裝置藝術全攻略

馬太鞍溪第三堰塞湖消失　堰塞湖威脅再減壓

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

更多熱門

相關新聞

弘前市長率團訪台南黃偉哲致贈感謝狀深化友誼

弘前市長率團訪台南黃偉哲致贈感謝狀深化友誼

以盛產蘋果聞名的日本青森縣弘前市與台南市互為友誼城市，長年保持密切交流。弘前市長櫻田宏11日偕市議長尾﨑壽一、市議會議員與商工會議所等一行23人來台，除了推廣弘前蘋果，也特地拜會台南市政府。

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭助受災案家重建「希望家園」

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭助受災案家重建「希望家園」

台南做工行善團完成第312戶修繕！

台南做工行善團完成第312戶修繕！

台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億媒合修繕預計11月底完成

台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億媒合修繕預計11月底完成

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居入府受總統嘉勉

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居入府受總統嘉勉

關鍵字：

風災修繕做工行善團

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2026馬年！　3生肖走大運

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面