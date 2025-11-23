風災後修繕量暴增仍不停步　台南做工行善團寒冬續挺弱勢

▲台南做工行善團接力修繕弱勢家庭，讓寒冬不再冰冷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冷空氣逐漸南下，台南的溫度雖然一路探底，但「做工行善團」的善意卻持續升溫，勞工局秉持黃偉哲市長「希望家園」理念，持續整合工會力量，為受災與弱勢家庭提供即時修繕，23日市長夫人劉育菁老師也代表市長前往慰勞志工，帶上熱食與飲品加油打氣，七股、安南兩戶鄰居更主動送上小西瓜犒賞志工。

安南區潘姓案主為弱勢原住民，長期洗腎，兒子又因膝傷手術無法工作，家中經濟瞬間斷流。老屋因風災損毀嚴重，卻無力修補。做工行善團自一一四年十月十七日起展開「工會接力」：泥水工會拆除與清運、電子加工工會修補屋頂、電氣工會更新電線與安裝水塔，泥水工會再度進場填縫。今日則由木工工會裝潢、電氣工會協力，家庭志工歐天來、歐金源父子檔與餐飲工會理事長郭國仁、錢畇方夫妻檔在假日攜手出力，讓屋舍逐漸恢復成能遮風避雨的家。



七股區朱姓案主同樣因屋瓦與結構損壞陷入困境，近來又遭職災無法工作，生活壓力重重。經職災專服員轉介後，做工行善團於十一月二十一日啟動修繕：泥水工會拆除破損結構，電氣工會斷電檢查，確保後續安全。十一月二十三日泥水工會再次進場完成地板抹平作業。志協志工夫妻檔梁志男、林佳香全程相伴，用行動在冬日替朱先生把心撐住，讓家園慢慢恢復安穩。



鹽水區則有兩戶亟需協助的家庭。魏姓案主獨居，以割稻、割草維生，收入微薄，每月僅靠四千餘元中低收入老人生活津貼維生。颱風過後，屋舍受創嚴重，卻無力修繕。勞工局接獲通報後，本週由泥水工會率先進場拆除屋頂與屋瓦，並清運廢材。泥水志工李三連與李陳五妹夫妻檔加入補強牆面與基礎工程，各工會後續將接力完成修繕，盼能讓老屋早日恢復安全與舒適。



另一戶鹽水區陳姓家庭，夫妻撐起三名子女，但收入不穩、生活吃緊。七月丹娜絲風災重創家屋後，他們獨自承擔不起修繕費。行善團會勘後於十一月十六日先行斷電與安裝臨時電；十一月十九日泥水志工進場拆除舊裝潢與設備。電子加工、電氣、泥水、鋁製品、木工與油漆工會將陸續投入，希望替一家五口重建安全的家。



同在鹽水，王林女士因職災左手截肢，家屋與傢俱又在颱風中受損。經職災專服員轉介後，各工會立即接力：電氣工會完成線路配置、木工工會施作室內裝潢、泥水工會鋪設地板磁磚，本週由企業協力安裝房門，油漆工會接力負責最後粉刷，讓屋舍逐步恢復溫暖模樣。



勞工局長王鑫基感性表示：「寒冬與困難不會等我們，但我們願意先走一步，讓市民知道他們不孤單。」他並將普發的一萬元捐作修繕材料費，盼拋磚引玉。王鑫基局長說，今年丹娜絲颱風後的修繕需求量幾乎超過以往一年，經費確實緊迫，但仍有許多默默捐款、出力的夥伴讓「希望家園」能繼續前行。他笑說：「臺南上嫷ㄟ風景，就是做工人ㄟ愛。」勞工局強調，未來將持續整合公私資源，讓每一個角落都能被溫暖覆蓋，讓身陷困境的市民能感受到社會的手正靜靜撐著他們。