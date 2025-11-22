　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

▲媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前就2026地方大選藍白合一事，以兩黨領袖高峰會的模式進行初步討論。然而，媒體人黃光芹今（22日）表示，所謂藍白合「1+1>2」，較適用於2028，至於在地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無濟於事。

黃光芹表示，藍白合所謂的「1+1>2」，在2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。黃光芹指出，就2026選舉來說，縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，否則治絲益棼，空耗時間與力氣。

黃光芹進一步指出，至於縣市長選舉，本就是國民黨的優勢，2022拿下14席，歷次提名均遍地開花，若於此時提1+1>2，不外乎想沿用「反罷」模式，需要小草的選票和合作的氣勢。

然而黃光芹細數，民眾黨至今明確提及的縣市，只有宜蘭、新北、新竹市和嘉義市4個，宜蘭與新北未來勢必與國民黨比民調，按照黃國昌的態度，民調形同過埸。

黃光芹直言，類似這樣早就不提名、不進場三腳督的縣市，還包括台北市和桃園市，早與4年前柯文哲的選戰佈局完全不同，中間卡了個藍白合，若要說讓，白營早就讓了。

黃光芹不禁質疑，現況下，除了嘉義市企待國民黨拋出人選，否則民眾黨張啟楷就定位，還需要談什麼？藍白合用在2026的地方大選中，形式意義大於實質。

此外，黃光芹建議，民眾黨倒需反思，22個縣市當中，撇開金門不說，民眾黨唯一執政的縣市只有新竹市，如同竹北，均是民眾黨的票倉，應勢在必得、延續香火，哪能本末倒置，空等國民黨禮讓？

黃光芹強調，所謂藍白合「1+1>2」，較適用於2028，即使動能強大，不計路線、只為把賴政權拉下來，最後1+1能不能大於2，仍需考驗，至於在地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：正當防衛
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

踏進邱議瑩地盤拔樁！林岱樺今旗山造勢　誓言延續岡山3萬人氣勢

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

綠委出席「環工碩士里長」茶行開幕　柯志恩酸：是不是自倒自演

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

踏進邱議瑩地盤拔樁！林岱樺今旗山造勢　誓言延續岡山3萬人氣勢

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

綠委出席「環工碩士里長」茶行開幕　柯志恩酸：是不是自倒自演

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

不甩中國紅色通緝！沈伯洋現身國際刑事法院

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

外媒爆台赴美投資4000億美元降關稅　經貿辦：持續確認協商內容

麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

中國、吉爾吉斯聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部轟：屈從威權

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

藍白聯手恢復「公投綁大選」　官員：恐讓公投無法理性討論

藍白修地制法將年增1.8億人事費　內政部：恐排擠地方預算

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

更多熱門

相關新聞

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

高雄田寮山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，知名景點「月世界」淪為垃圾山，而背後主謀竟是民進黨員、岡山區四連霸里長李有財父子檔。國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時提到，當時美濃大峽谷案件，她和市議員特助站在一起就被說是「自盜自演」，而李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，是否也是「自倒自演」？對此，立委賴瑞隆表示，參加開幕活動式民代行程的一部分，但不允許任何非法行為，對於惡意抹黑連結將正式提告。

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

藍白主席高峰會　盧秀燕：為國家帶來新契機

藍白主席高峰會　盧秀燕：為國家帶來新契機

藍白推陸配保有國籍也能參政　王定宇：要當公職就先放棄雙重國籍

藍白推陸配保有國籍也能參政　王定宇：要當公職就先放棄雙重國籍

關鍵字：

藍白合黃光芹國民黨2026大選2028大選

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面