2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

▲媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前就2026地方大選藍白合一事，以兩黨領袖高峰會的模式進行初步討論。然而，媒體人黃光芹今（22日）表示，所謂藍白合「1+1>2」，較適用於2028，至於在地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無濟於事。

黃光芹表示，藍白合所謂的「1+1>2」，在2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。黃光芹指出，就2026選舉來說，縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，否則治絲益棼，空耗時間與力氣。

黃光芹進一步指出，至於縣市長選舉，本就是國民黨的優勢，2022拿下14席，歷次提名均遍地開花，若於此時提1+1>2，不外乎想沿用「反罷」模式，需要小草的選票和合作的氣勢。

然而黃光芹細數，民眾黨至今明確提及的縣市，只有宜蘭、新北、新竹市和嘉義市4個，宜蘭與新北未來勢必與國民黨比民調，按照黃國昌的態度，民調形同過埸。

黃光芹直言，類似這樣早就不提名、不進場三腳督的縣市，還包括台北市和桃園市，早與4年前柯文哲的選戰佈局完全不同，中間卡了個藍白合，若要說讓，白營早就讓了。

黃光芹不禁質疑，現況下，除了嘉義市企待國民黨拋出人選，否則民眾黨張啟楷就定位，還需要談什麼？藍白合用在2026的地方大選中，形式意義大於實質。

此外，黃光芹建議，民眾黨倒需反思，22個縣市當中，撇開金門不說，民眾黨唯一執政的縣市只有新竹市，如同竹北，均是民眾黨的票倉，應勢在必得、延續香火，哪能本末倒置，空等國民黨禮讓？

黃光芹強調，所謂藍白合「1+1>2」，較適用於2028，即使動能強大，不計路線、只為把賴政權拉下來，最後1+1能不能大於2，仍需考驗，至於在地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事。