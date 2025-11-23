罕病折磨「輸液續命」嚴重骨鬆！　25歲女獲准安樂死：高興到哭了

▲安娜莉絲自幼飽受罕病折磨，如今獲准安樂死。（圖／翻攝instagram@annaliese_holland）



記者吳美依／綜合報導

來自澳洲的安娜莉絲（Annaliese Holland）罹患罕見絕症「自體免疫性自律神經節病變」（AAG），長年飽受病魔摧殘，如今獲准執行安樂死，「以自己的方式告別人生」。

現年25歲的安娜莉絲自幼飽受病痛折磨，包括慢性疼痛，腸胃功能異常，噁心嘔吐不止，經常住院治療卻始終找不出病因，而且就連鼻胃管都無法改善情況，過去10年只好靠著靜脈注射營養輸液維生，直到18歲轉至成人醫院才確診。

根據醫療機構克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）資訊，「自體免疫性自律神經節病變」是一種罕見的自體免疫疾病，身體會攻擊自主神經節（autonomic ganglia），也就是負責控制非自主身體機能的神經。

安娜莉絲向《澳洲新聞》透露，她22歲時被醫師宣布病情已至末期，迄今從併發敗血症之中倖存25次，因長期用藥導致嚴重骨質疏鬆，脊椎4處骨折，胸骨斷裂，心肺承受巨大壓力，「我太悲慘了。你無法改變它，只能面對它。儘管我的生活裡也有美好時刻，依然非常令人疲憊且漫長。我正處於慢性衰弱的疼痛之中。」

安娜莉絲形容，自己的人生就像「在地雷區行走」，也不可能擁有感情生活，「沒有男人想跟快死的人約會，我懂的。」她眼看同齡朋友邁向人生新里程碑，自己卻困在病房裡度過18歲和21歲生日，「每個人的生活都在前進，只有我停滯不前。我不是在生活，而是每天都在求生，而且非常艱難。」

安娜莉絲坦言，選擇安樂死最初遭到家人反對，還被父親質疑「放棄自己」，直到一次急救後，她哭著懇求，「爸爸，請讓我走吧，如果你這麼做我不會恨你」，才終於獲得理解。

經過3周評估程序，安娜莉絲獲准執行志願協助死亡（VAD），這在澳洲是合法的醫療選項，向絕症患者提供自我注射、結束生命的藥物，「知道獲准時我竟然很開心，還哭了出來。」她說，「這是你所能做的最勇敢的事情之一，選擇安樂死不是放棄，而是你已經受夠了，並且夠努力戰鬥過了。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。