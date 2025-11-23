ET專訪／許智傑：歡迎鄭麗文多幫柯志恩站台　短兵相接時我最強

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

民進黨高雄市長初選戰火升溫，力拚出線的立委許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪稱國民黨立委柯志恩是「可敬的對手」，但基層實力仍不敵長年耕耘地方的他；且親中牌在南部是票房毒藥，國民黨主席鄭麗文政治光譜如此極端，勢必會衝擊到柯志恩選票。若進入短兵相接的肉搏戰，許智傑自信地說，自己才是最強人選，他也是最能銜接高雄市長陳其邁市政擘劃的參選人。

「柯志恩的確是個可敬的對手」，許智傑近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，在地方走動經常遇到柯志恩，她這2、3年也很認真，許智傑話鋒一轉表示，若選戰回歸基層實力比拚，柯志恩一定比不上許智傑，「我一直都很認真」。

選戰勝負取決於大環境氛圍與參選人實力，許智傑引用柯志恩的話指出，若民進黨氣勢如虹，「派個西瓜都會贏她」；但如果藍綠勢均力敵，最終就得靠基層實力一決高下。他自信地說，若到短兵相接階段，他才是最強人選，「其他的人，恐怕我不見得會那麼有把握」。

自信基層實力完勝 3大優勢力壓柯志恩

許智傑進一步分析自己勝過柯志恩的3大優勢，首先，他與陳其邁交情深厚，熟悉市府團隊，能無縫接軌台積電、科技經濟和演唱會經濟等亮眼政績，因此在市政延續上，「我絕對比柯志恩好太多了」。第二，在城市願景上，他對科技、觀光、傳產及庶民經濟領域的了解，以及在推動AI與英語教育、培養孩子國際競爭力的規劃方面，都比柯志恩更為深入。

「我會更重視品德教育」，許智傑特別指出，包括學校教育、宗教教化，「我是儒教會的會長，所以其實我比她熟很多」。最後是基層組織，許智傑相信，他長期耕耘地方，基層實力遠勝對手。

理工專業搭配天生暖男 無縫接軌陳其邁

談及政治性格方面如何銜接陳其邁，許智傑認為，每個人個性都不同，自己和陳其邁是高中同屆同學，而就讀理科的，「立委以上就我們兩個」，對科技發展有深刻理解，也使他最能延續陳其邁在科技經濟與傳統產業升級上的政策，例如近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳盛讚的「高雄智慧孿生城市典範」，他自信地說，「其邁最懂之外，就是我最懂」，由他銜接會比其他人更匹配。

除了「理工男」，許智傑也主打「暖男心」。他進一步指出，陳其邁當高雄市長後才開始塑造暖男形象，而自己則是與生俱來的特性，「暖男是我的基本」，是關心人民、尊重人民、和人民站在一起的溫暖感，不分大小、不分貧窮富貴，「我對任何一個市民會比其他人都還要更尊重」，這份特質讓他相信，自己最適合延續陳其邁。

南部人無法接受親中 鄭麗文替柯志恩「站台越多次我們越歡迎」

對於新任國民黨主席鄭麗文極端的政治光譜，許智傑直言，鄭麗文這麼親中會衝擊到柯志恩的選票，「我們南部人很討厭親中這麼嚴重的啦！」地方支持者對鄭麗文這種態度普遍反感，認為這種路線在南部完全沒有市場。

他更半開玩笑地說，鄭麗文越去幫柯志恩站台，「站越多次我們越歡迎她，對我們有利啊！妳這麼親中，我們南部人真的不能接受！」