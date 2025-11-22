穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門一名高中男學生日前參加跑步比賽時，穿上裙子扮演成遊戲角色，在比賽中大幅領先對手奪下冠軍。不過，學校卻因為他穿裙子的行為，判他違反體育精神，取消他的成績。

此事發生在廈門的松柏中學，從影片中可以看到，男學生穿著短裙、戴著假髮參加比賽，並且速度非常快，輕鬆領先對手很大一段距離，並在即將抵達終點前將假髮扯了下來。

不過，男學生奪冠之後，卻因為穿短裙，被校方判定違反體育精神，撤銷了他的冠軍，還取消了班級的精神文明班級獎評選資格。

校方的行為引起了許多學生的不滿，事件鬧到網路上後，也受到強烈批評，不少人甚至直接打電話到學校抗議。

▼男學生穿短裙參加比賽，拿到第一名。（圖／翻攝微博）



網路上也出現大量聲援男學生的留言，「堅決反對學校的做法。如果校規里寫了在學校必須穿校服，那麼不穿是學生的問題；而如果說不穿校服是違反體育精神，那麼只能說這完全沒有道理。體育本來就是大眾化的，穿什麼是比賽者的選擇，穿可能惡性提高成績的衣服才是違反體育精神。」

「請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強算不算？」

「那請校方列項解釋一下體育精神具體指哪些，易裝參賽具體違反了哪項體育精神的哪一點？固步自封因循守舊自命聖賢，立言以尊不以理處事論心不論實，是不是更違反自己所謂的體育精神呢？」

主管機關廈門市思明區教育局的工作人員表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。