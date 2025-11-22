　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門一名高中男學生日前參加跑步比賽時，穿上裙子扮演成遊戲角色，在比賽中大幅領先對手奪下冠軍。不過，學校卻因為他穿裙子的行為，判他違反體育精神，取消他的成績。

此事發生在廈門的松柏中學，從影片中可以看到，男學生穿著短裙、戴著假髮參加比賽，並且速度非常快，輕鬆領先對手很大一段距離，並在即將抵達終點前將假髮扯了下來。

不過，男學生奪冠之後，卻因為穿短裙，被校方判定違反體育精神，撤銷了他的冠軍，還取消了班級的精神文明班級獎評選資格。

校方的行為引起了許多學生的不滿，事件鬧到網路上後，也受到強烈批評，不少人甚至直接打電話到學校抗議。

▼男學生穿短裙參加比賽，拿到第一名。（圖／翻攝微博）

▲▼穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消。（圖／翻攝微博）

網路上也出現大量聲援男學生的留言，「堅決反對學校的做法。如果校規里寫了在學校必須穿校服，那麼不穿是學生的問題；而如果說不穿校服是違反體育精神，那麼只能說這完全沒有道理。體育本來就是大眾化的，穿什麼是比賽者的選擇，穿可能惡性提高成績的衣服才是違反體育精神。」

「請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強算不算？」

「那請校方列項解釋一下體育精神具體指哪些，易裝參賽具體違反了哪項體育精神的哪一點？固步自封因循守舊自命聖賢，立言以尊不以理處事論心不論實，是不是更違反自己所謂的體育精神呢？」

主管機關廈門市思明區教育局的工作人員表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南海專家：中國海軍非獨霸　若多線開戰將分身乏術

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往　「用力推門」就可以進來了

球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論

「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

橫店閻王爺爆紅！　金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」　領事館要求餐廳道歉賠償

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

南海專家：中國海軍非獨霸　若多線開戰將分身乏術

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往　「用力推門」就可以進來了

球王對決！樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」

高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論

「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

橫店閻王爺爆紅！　金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」　領事館要求餐廳道歉賠償

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

乘客車廂抽菸！台鐵車長怒廣播「請當個人別當畜牲」　網讚英雄

新亭洞連續殺人破了！「賤兔案非同一犯人」仍為懸案　《信號》曾翻拍

胃炎用藥「溶離試驗不合格」恐影響藥效　回收145萬顆

在愛情中迷失自己？3個秘訣改善戀愛腦　避免不健康依賴

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她批背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

閨蜜尪撂重話「Sandy不是很OK」！揭3導火線：有毛病 被討厭真相曝

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

【暖到骨子裡】阿嬤行動不便只能門口看 店員主動走出來一件一件讓她挑QQ

大陸熱門新聞

樊振東連贏3局！王楚欽懊惱「用頭撞球桌」

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

高市早苗稱立場不變　中方警告：立即收回錯誤言論

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績不算

橫店閻王爺爆紅！ 金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

人形機器人從蘇州「自主」走到上海 超106公里破金氏紀錄

南海專家：中國海軍非獨霸　若多線開戰將分身乏術

陸航母福建艦成軍 《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」 領事館要求餐廳道歉賠償

更多熱門

相關新聞

小鐵人回來了！台南市長盃三鐵賽重啟進行耐力挑戰

小鐵人回來了！台南市長盃三鐵賽重啟進行耐力挑戰

睽違多年，台南市市長盃小鐵人三項錦標賽將於26日上午8時在台南海事學校及周邊道路重新舉辦，為台南鐵人三項發展再度點燃火苗，吸引400多人報名參與。

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

七夕創意禮「用腳寫情書」 「小王子捧玫瑰」全程100公里誠意十足

七夕創意禮「用腳寫情書」 「小王子捧玫瑰」全程100公里誠意十足

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

關鍵字：

裙子假髮體育精神賽跑跑步

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

范姜彥豐「整天打電動」！

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面