出門前檢查過！她「1穿搭」大走光　一票都遇過：室內看真的不準

▲很多人會在出門前檢查穿搭。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人出門前都會在鏡子前反覆檢查穿搭，就怕不慎走光！近日有一名女網友分享，自己特地打扮得美美的才出門，沒想到回家路上，卻忽然發現裙子很透，可以看到內褲，她真的沒有想要秀屁股的意思。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「我知道紗裙會透，但沒想到那麼透！」為標題發文表示，她當天穿著薄紗上衣，並搭配白色長裙出門。因為裙子有有內襯，加上天氣很熱，所以她就沒有多穿一件褲子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就在原PO準備回家時，她才發現自己的裙子很透，竟然能清楚看到裡面的內褲。她也無奈表示，她真的不是故意的，她絕對沒有要秀屁股的意思，只是實在不知道裙子很透。

貼文曝光後，不少女網友就表示，「建議所有買白色的裙子的人，都要先站在陽光下再三確認透不透，前幾天去排隊買飲料才看到前面女生的連身裙會透，內褲是深色蠻明顯，遇一次我就警惕一次」、「不一定白色才會透，淺色都要站陽光下確認透不透，我穿過淺藍和淺綠（沒內襯），在陽光下透到像沒穿」、「我有很多淺色裙跟褲子，後來我都直接買膚色內褲了，就不用每次出門前要檢查很久會不會透」、「在室內看真的不準！我有一件褲子也是有內襯，但在陽光下還是透」。