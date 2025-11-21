照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

▲總統賴清德關心公地放領政策執行情形。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（21日）前往彰化關心「公地放領」政策執行情形。他指出，政府照顧農民與勞工的核心目標一致，要讓每位國人都能獲得安定生活。公地放領是協助自耕農取得土地、解決長年土地問題的重要改革，只要符合農地繼續農用、承租人是自耕農、符合國土復育及環境保育等這三項基本條件，就可以申請公地放領。目前內政部已經成立「公地放領審議會」，協助農民提出申請，請大家一起宣傳幫忙，讓這項政策具體落實。

內政部說明，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從2008年起全面停辦公地放領。

內政部說，停辦放領17年以來，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，今日，透過重啟公地放領政策宣布，要將土地還給真正耕作的人，來表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

賴清德表示，台灣以農立國，政府十分關心並照顧農民，深知農民耕作的辛勞與付出，並非一般人能夠輕易承擔。隨著社會變遷，現代工作型態轉變，農業的辛苦更凸顯農民的重要性。

賴清德提到，在他擔任行政院長期間，政府推出多項重要政策改革照顧農民。過去農民若要參加農保必須持有農地，這讓真正務農卻無農地的人，反而無法取得保障，為讓制度更加合理，他在當時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保。

此外，賴清德指出，過去農保給付僅在最終階段才能領取相關保險金並不合理，因此推動調整標準，且新增職業災害給付及推動農民退休金，目的是要讓從事農業的人可以得到國家制度性的照顧，提高年輕人投入意願。

賴清德說，今天特別來到彰化溪洲宣布公地放領政策，以協助自耕農取得農地，並處理歷史遺留下來的土地問題，目的就是要展現政府照顧農民的決心及立場。

他強調，2003年陳水扁前總統、游錫堃前院長時就曾推動，然而1999年遭逢地震，以及後續多次重大風災，導致放領計畫暫停，現在政府在經過1年多、超過100場會議、及跨部會的合作，才有今天的政策結論。

賴清德接著指出，放領的對象必須是「在1976年9月24日以前已經合法訂約、代代耕作，至今仍在承租務農的農民朋友」，目前約4440多位農民，且經盤點全國所有國有平地耕地、養殖用地面積，約有2千公頃，也包括彰化溪州總計309筆、將近57公頃的土地面積。

另外，在申請條件上，必須要符合「國有耕地放領實施辦法」以及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」規定，亦即目前仍維持農地農用、承租者需為自耕農、不可有轉租的情形，目的就是為了扶持自耕農。

賴清德說，只要符合農地繼續農用，承租人是自耕農，符合國土復育及環境保育等這三項基本條件，就可以申請公地放領。目前內政部已經成立公地放領審議會，做好準備協助農民提出申請，請大家一起宣傳幫忙，讓這項政策具體落實。