生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是物慾降低「她改拿1款包」回不去了！大票人推：輕又實用

▲▼ 帆布袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO笑稱「不是物慾變低，是肩膀背不動了」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多妹子認為，帆布包方便又便宜，髒了也不心疼。而一名女網友直呼，年紀漸長後對名牌包無感，改愛輕便的帆布包，「不是物慾降低，是肩膀背不動了！」該文掀起網友共鳴，「環保袋幾乎沒什麼重量，是我的最愛」、「現在連厚重的外套都不穿了」。

一名女網友在Threads表示，到了一定的年紀，她對名牌包已不感興趣，反而簡單輕便的「帆布包」才是首選，接著自嘲「原因不是物慾降低，是肩膀根本背不動了！」

文章一出，許多網友深有同感，「人生升級不是換包，而是換成更舒服的自己」、「而且帆布包要薄一點的，厚硬挺的帆布其實也蠻重」、「突然覺得鏈條包好難背」、「不穿高跟鞋也是因為站不住」、「以前買包的款式，是為了取得被人認同，現在買包的款式是為了自己舒適」。

更多人直呼，買包偏愛材質越輕越好，「真的，20幾歲時背一個單肩托特包還放文件，再穿高跟鞋，很酷的樣子！現在變成平底鞋、雙肩背包加小手袋」、「環保袋幾乎沒什麼重量，是我的最愛」、「我也是，最後選擇尼龍或帆布，不然肩膀真的承受不起」、「同感，我把皮製包幾乎全賣給二手店，日常改尼龍包了」、「有孩子後只剩媽媽包最實用了」、「裝書的布袋也很好用，好搭」、「五十肩就是這麼一回事，現在帆布包+運動鞋+大學T，完美」、「現在連厚重的外套都不穿了，羽絨服雖然不美，但它輕啊」。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

