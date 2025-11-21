韓國到處都在賣「不起眼1物」　大票人必買：超好穿又便宜

▲韓國衣服超好買，但原PO納悶，為何到處也在賣襪子。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人到韓國會買棉被、衣著與美妝品，而一名網友更好奇直呼，「韓國怎麼到處在賣襪子？」文章掀起討論，一票人大讚「好穿到不行又便宜」、「每次去首爾，行李箱半邊是泡麵，另外一邊的1/2是襪子」；更釣出網友解釋，「韓國人一般家庭超習慣穿襪子配拖鞋趴趴走的」。

一名網友在Threads納悶表示，他最近去韓國旅遊時，發現一個有趣現象，當地非常多店家都在賣襪子，讓原PO好奇背後原因為何呢？

文章曝光後，一票網友大推，「我去韓國一定會買襪子，說真的比台灣還便宜一點」、「我超愛買韓國襪子，很便宜，買多還會多送，在台灣標榜韓貨一雙70至100元，真的買不下去」、「韓國登山襪好穿又便宜！8年前買的到現在都還沒鬆」、「每次去首爾，行李箱半邊是泡麵，另外一邊的1/2是襪子」、「好穿到不行又便宜」、「遇過韓國導遊一直對他帶的那團遊客說，去買襪子，隨便一家都可以，說襪子是韓國製造的」。

有網友熱心幫解釋，「跟日本一樣，襪子屬於消耗品，因為他們很多地方都要脫鞋，如榻榻米或地暖地板，有些日本人還會隨身攜帶新襪子以防萬一，怕留給對方不好的印象；韓國人一般家庭超習慣穿襪子配拖鞋趴趴走的」。