社會 社會焦點 保障人權

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

天道盟同心會分子杜聰安（左圖）開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。（翻攝畫面）

▲天道盟同心會分子杜聰安（左圖）開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

少女成禁臠！中壢警方日前破獲一個由天道盟同心會分子所開設的應召站，主嫌杜男不僅靠仲介外籍女子賣淫牟利，甚至連未成年少女也不放過，還想循創意私房模式，拍攝未成年少女的私密片上傳網路販售，但卻因少女不從而動用凌虐手段想逼其就範，最終因少女乘隙逃脫就醫，在醫生察覺有異、社工問出原委的情況下，被警方鎖定逮捕，一干人等也要為自己所犯下的兒少性剝削犯行，面對法律重罰。

今年3月間，一名未成年少女小莉（化名）獨自前往桃園中壢的天晟醫院急診室掛號求助，不過醫師問診時，小莉對於受傷原因卻始終三緘其口，也不願透露家中聯絡方式，醫師只好先在護理師協助下，檢查小莉身上的傷勢，但映入眼簾的情形，卻讓在場的醫護人員驚愕不已。

少女逃脫就醫　警抄應召站

原來，小莉身上不僅布滿遭人虐打的痕跡，醫師更一眼就認出有些傷勢是黑幫分子慣用的鎮暴槍所造成，整起事件可能不是家暴問題這麼單純，除了趕緊幫小莉處置傷口外，同時通報醫院社工前往急診室，希望能藉由社工專業與小莉溝通，釐清背後真相。

由於該名社工之前也曾多次協助中壢警方偵破兒少性剝削案件，經驗相當豐富老到，本來因害怕遭到報復而不願開口的小莉，在社工引導下，終於吐露自己是被26歲、綽號「小胖」的天道盟分子杜聰安等人長期監控軟禁，杜男還以強暴脅迫方式，逼迫小莉從事性交易工作藉此牟利，且受害少女更不只小莉一人，小莉當天乘隙逃出後，便直接前往醫院就診求援。

遭警方逮捕的陳男（中）是杜男副手，除負責管理小姐外，也協助拍攝未成年少女的性影像。（翻攝畫面）

▲遭警方逮捕的陳男（中）是杜男副手，除負責管理小姐外，也協助拍攝未成年少女的性影像。

轄區中壢警方接獲醫院通報後，馬上會同相關單位安置小莉，也旋即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，歷經數個月蒐證，於日前兵分多路將杜男等10名應召集團成員一舉逮捕到案，查扣不法所得逾百萬元以及手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，還救出10名未成年少女，也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子，更循線通知曾與少女發生關係的嫖客共25人到案，依《兒童及兒少性剝削防制條例》《組織犯罪條例》等罪名，將相關犯嫌移送偵辦。

中壢警方此次行動，除了救出10名未成年少女外，同時也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子（圖）。（翻攝畫面）

▲中壢警方此次行動，除了救出10名未成年少女外，同時也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子（圖）。

通訊軟體媒合　未成年加價

根據檢警的調查，杜男等人從2024年1月起，就開始利用未成年少女及外籍女子大賺皮肉錢，且該應召集團分工相當精細，除了主嫌杜男之外，有妨害自由前科的21歲共犯陳男負責管理小姐。有妨害風化前科的胡男則負責後勤支援，除收帳並購買保險套、毛巾等耗材外，還得到機場接送外籍小姐，其他共犯則分頭處理租房設點、行銷攬客等業務。

42歲的胡男（坐者）負責應召站內的後勤支援，處理如購買耗材、從機場接送外籍小姐等雜務。（翻攝畫面）

▲42歲的胡男（坐者）負責應召站內的後勤支援，處理如購買耗材、從機場接送外籍小姐等雜務。

知情人士A先生向本刊透露，該應召集團以組織化模式經營，在機房內透過通訊軟體，進行網路廣告及媒介服務，收取的性交易費用及佣金，則視小姐身分而有所不同，台籍女子每次基本的性交易費用約3千元，集團會收取1,500元當作抽成。外籍女子的價碼落在2千元左右，應召站則抽取30％的費用當佣金。

該應召站以組織化模式經營，外籍女子（右圖）會被抽取交易費用的30％當作佣金。台籍女子（左圖）則會被收取1,500元當抽成。（翻攝畫面）

▲該應召站以組織化模式經營，外籍女子（右圖）會被抽取交易費用的30％當作佣金。台籍女子（左圖）則會被收取1,500元當抽成。

至於少女部分，A先生則指出，該集團雖還不至於明目張膽地把「未成年」3字當招牌，但其實只要看價格就知道，因為基本收費都是4、5千元起跳，且廣告上一定會強調「xx高中畢業生」「剛滿18」等字眼，給有此癖好的客人作為識別之用，交易費用則會跟接客的少女拆帳對分。

杜男媒介未成年少女賣淫的廣告上，還會放上消費過的客人評論。（翻攝畫面）

▲杜男媒介未成年少女賣淫的廣告上，還會放上消費過的客人評論。

仿效創意私房　拍私密影像

A先生補充道：「杜男靠著免費提供住處為由，吸引這些未成年蹺家少女聚集，過一段時間就會開始要求少女負擔房租或生活費，再以軟硬兼施的手段誘騙少女下海賺錢，甚至會假裝跟少女交往，哄騙少女們為愛撩下去，手段可說相當下流，此次因對少女施暴而被一網打盡。」

本刊調查，原來杜男等人在經營應召站生意之餘，竟把歪腦筋動到社群網路上，打算仿效「創意私房」將未成年少女的裸露性愛影片上傳牟利，因此看中顏值及身材條件較佳的小莉及另名少女進行遊說，但2人卻堅決不肯配合，導致杜男等人惱羞成怒，開始對其極盡凌虐之事，意圖藉此逼2女就範。

杜男等人以暴力脅迫方式，強逼未成年少女拍攝私密影片，如今落網也將面臨相當重的刑罰。（翻攝畫面）

▲杜男等人以暴力脅迫方式，強逼未成年少女拍攝私密影片，如今落網也將面臨相當重的刑罰。

杜男一開始除了逼迫2人每天得接7、8個客人外，還一天只給她們1千元，接著便以簽本票、借據等方式脅迫2人拍片還債，後來甚至誣陷2人洩露客人資料，不但以刀械、電擊棒威嚇毆打2人，還以潑熱水的方式凌虐，更逼她們簽下「器官捐贈同意書」，威脅要拿她們的器官去換錢。

最後，杜男等人竟不顧少女意願，直接霸王硬上弓，強拍下少女的私密影像，還要她們在鏡頭前「假裝自願」，最終是不堪長期受辱的小莉，利用看守人員疏忽的空檔，從被囚禁處逃出求助後，才一舉揭發了由杜男所主持的無良應召站。

藉天道盟拐騙　曾僥倖免囚

對於杜男的惡行，另名地方人士B先生則感到相當唾棄，他表示：「小胖其實根本不是什麼兄弟人，只是為了做這檔無良生意，找個堂口、繳個會費，就扛著天道盟同心會的招牌在外坑蒙拐騙，他還宣稱自己熟識黑白兩道，若少女意圖抽身，就要向警方舉報她們賣淫，將她們抓去坐牢，藉此控制少女。」

B先生進一步加碼說：「其實小胖曾交往過的女友也都是未成年，還屢屢發生糾紛鬧上警局，導致他前科累累，約莫5、6年前也曾捲入仲介未成年少女賣淫的案件，但因當時證據不足，讓他僥倖逃過牢獄之災，可能因此食髓知味，認為這是一門很好賺的生意，這次總算是夜路走多遇到鬼了！」

本刊之前就曾報導過因政府開放東南亞國家免簽，而讓台灣成為許多外籍女子的撈金跳板，其中因機場位置之故，更讓桃園儼然成為外籍情色從業者的大本營，也讓桃園檢警處於全台打擊外籍性交易的前線，光今年8月間所發動的「靖黃專案」，桃園警方總計就查獲82起妨害風化案件、共131人到案，其中外籍女子就多達58人。

桃園警方近來戮力掃黃。圖為在情色按摩店內上班的泰籍女子，得知警方到場後的逃竄畫面。（翻攝畫面）

▲桃園警方近來戮力掃黃。圖為在情色按摩店內上班的泰籍女子，得知警方到場後的逃竄畫面。

一名警官就私下向本刊表示：「外籍女子來台賣淫的狀況，其實造成桃園警界同仁不小的壓力，但包括桃園、中壢等各分局都相當積極進行查緝，力求杜絕這種危害治安的行為，績效也可說是相當卓著，而像杜男這種脅迫無知未成年少女賣淫的人，更是罪無可逭，警方自然也得用盡各種手段將他繩之於法，讓他餘生都在監獄裡懺悔度過。」

東南亞國家免簽措施，讓台灣成為許多外籍女子的撈金跳板，也讓桃園檢警處於全台打擊外籍性交易的前線。（翻攝畫面）

▲東南亞國家免簽措施，讓台灣成為許多外籍女子的撈金跳板，也讓桃園檢警處於全台打擊外籍性交易的前線。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鏡週刊

