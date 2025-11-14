　
生活

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙！她開心喊：終於遇到　小編親解來源

▲▼50嵐。（圖／記者許力方攝）

▲有民眾到50嵐消費，發現店員穿著「金吧檯手」的圍裙。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯振中報導

台灣的飲料品牌「50嵐」成立至今已超過30年，擁有大量死忠的顧客支持。近日一位民眾到某間50嵐飲料店點餐，意外發現店員的圍裙上寫著「金吧檯手」，讓他開心直呼「終於遇到」，貼文引起討論後，所謂的「金吧檯手」是如何產生的也隨之曝光。

這位民眾在Threads上分享，光顧了許多次50嵐飲料店，這次終於碰上了傳說中的「金吧檯手」，讓他感到相當開心。圖片當中可以看見，這名店員身上的圍裙為黑色、金色色系，除了中間寫著大大的「金吧檯手」以外，圍裙上還繡有名字，看起來相當特別。

貼文曝光後引起大量共鳴，至今已有超過150萬人觀看，許多網友對此留言直呼，「原來50嵐也有特級廚師」、「穿這一件在50嵐界可呼風喚雨，堪比皇帝御賜馬褂」、「金吧檯手泡的飲料和煮的波霸都特別好喝跟好吃，在台北也很久沒有遇過了」、「哇，有金吧檯手的店可以查詢到嗎」、「這飲料會發出光芒嗎？」

事實上，今年2月間有民眾光顧50嵐時，正好碰上了身穿「金吧檯手」圍裙的店員，讓他不禁好奇詢問「有比較厲害嗎」。而50嵐的小編也對此做出回應，這是北區限定的稱號，需要通過專業艱難的考試才能取得，例如「請問阿華田內有幾種礦物質和維生素」等問題。

11/12 全台詐欺最新數據

