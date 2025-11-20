台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

▲林姓男子駕駛的小貨車今午行經台88快速道路時遭拖板車擦撞後再撞凌志轎車，小貨車上的豆皮乾貨掉滿地。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄台88快速道路今（20）日中午發生一起三車連環追撞事故。一輛拖板車疑因變換車道不慎，擦撞鄰車導致小貨車失控追撞前車後翻覆，車上載運的豆皮乾貨瞬間散落一地，造成現場交通一度回堵。所幸貨車駕駛僅受輕傷，而三方駕駛人酒測值均為0。

林園分局於今日12時55分接獲報案，指稱大寮區台88快速道路西向4K處發生交通事故。大寮派出所及交通分隊員警獲報後火速趕抵現場，發現現場為三輛車碰撞，其中一輛小貨車側翻，路面布滿散落的貨物。

經警方初步調查，事故起因為42歲張姓男子駕駛拖板車，沿台88快速道路由東往西方向行駛，在變換車道過程中，不慎與62歲林姓男子駕駛的小貨車發生碰撞。強大的撞擊力導致林男的小貨車失控，再往前追撞由72歲鄭姓老翁駕駛的凌志（Lexus）自小客車，隨後小貨車翻覆。

車禍造成小貨車後車廂車門被撞開，載運的大量豆皮乾貨掉落路面，佔據車道，一度影響後方車流。所幸，林姓貨車駕駛僅受輕傷，無需送醫；另外兩名駕駛則未受傷。警方對三方駕駛進行酒測，數值均為0。詳細肇事責任歸屬將由交通大隊進一步鑑定釐清。