快訊／第二波掃蕩太子集團！在台帳房大翻車　3人聲押禁見獲准

▲太子集團詐欺洗錢案，尼爾創新財務主管鄭巧枚。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

檢調追查太子集團跨國詐欺洗錢案，首波拘提聲押4名台籍重要幹部，並查扣45億元資產；專案小組進一步追查，懷疑集團2名財務主管鄭巧枚與陳麗珊疑似負責處理海外資金轉匯，為清查金流，北檢19日晚間聲押禁見鄭、陳以及尼爾創新負責人林揚茂。今(20日)下午北院開庭後，裁准3人羈押禁見。

今晚9時，林揚茂率先被裁定羈押禁見；隨後鄭巧枚及陳麗珊因有逃亡及勾串滅證之虞，也同樣被裁定羈押禁見。至此，太子集團第二波聲押的3人均已獲法院裁准，自11/20起，各羈押禁見期限為2個月。

檢方調查，以柬埔寨籍男子陳志為首的太子集團，涉嫌利用電信詐騙、殺豬盤等手法在國際間詐騙大量資金，早在多年前就派出親信李添把台灣打造成太子全球洗錢據點之一，除用8個人頭公司買下和平大苑豪宅、超跑，另外透過台籍的王昱棠、辜淑雯等人持續開設人頭公司招募員工，為海外博弈網站撰寫程式，維持集團在台營運假象。

▲太子集團旗下天旭公司財務主管陳麗珊。（圖／記者劉昌松翻攝）

太子集團員工薪資、以及購屋資金等均由海外詐騙所得支應，並由新加坡籍的陳秀玲來台查帳，以確保集團利益，檢警調在將王昱棠等4名主要幹部聲押禁見獲准後，逐一爬梳搜扣取得的大量帳冊文件，發現集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊是負責海內外匯兌的關鍵員工，且在案發前後仍持續與陳秀玲等海外主管聯繫處理帳務。

北檢18日指揮調查局、刑事局展開第二波行動，拘提集團8名員工後，在19日晚間以涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲押禁見先前獲得100萬元交保的尼爾創新負責人林揚茂，以及鄭巧枚、陳麗珊等3人。天旭資訊主管郭守仁與技術客服蔣佳衡等5名員工分別以30萬、50萬元交保候傳。

▲太子集團在台公司尼爾創新負責人林揚茂。（圖／記者劉昌松攝）