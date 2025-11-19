全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

圖文／鏡週刊

接吻是人們用來表達愛意的一種常見方式。最新研究指出，這個看似浪漫的行為並非文明演化後的產物，科學家透過模式模擬發現，早在2,150萬至1,690萬年前，大型猿類的靈長類祖先就已經出現了第一次「親吻」行為。

人類第一次「親親」是什麼時候？

據《路透社》報導，期刊《進化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）最新研究發現，人類、黑猩猩、倭黑猩猩、紅毛猩猩與大猩猩都會接吻。儘管從演化角度來看，接吻似乎沒有明顯的生存優勢，甚至可能會傳染疾病；這樣的跨種共通模式，顯示接吻可能是由共同祖先遺傳下來。

為了追溯「第一次接吻」的出現時間，科學家將靈長類動物行為的觀察與演化關係的數據結合，建立模型並模擬多種演化情境。牛津大學生物系布林德爾（Matilda Brindle）博士表示，經過數百萬次模擬運行後，他們推估人類祖先第一次「接吻」最早可追溯至2,150萬到1,690萬年前。

接吻可檢測伴侶品質、處理人際關係？

在這項研究中，「接吻」被定義為「非攻擊性的、不涉及食物交換的嘴對嘴接觸」。包括性愛之吻，以及家人、朋友之間表達情感或問候的親吻。

布林德爾指出，「有些人認為，接吻是評估伴侶品質或是否合適的有效方法。」，而非性的親吻被認為可以用來處理複雜的人際關係或增進彼此的感情。

現代人和尼安德塔人也接吻過？

研究顯示，尼安德塔人和現代人很可能也曾接吻，因有證據表明尼安德塔人和現代人通婚並共享口腔微生物，這表示他們在45萬至75萬年前2個物種分化很久之後還曾交換過唾液。

更多鏡週刊報導

返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情

台灣進入「延後退休時代」？中高齡求職3年成長34% 6成企業準備不足

社群越滑越空虛、心悶？她被好友「光鮮完美人生」逼哭 專家揭關鍵原因