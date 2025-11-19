　
    • 　
>
政治

LIVE／鄭黃高峰會今登場！　鋪陳藍白合作邁開第一步

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將進行會面，這場「主席高峰會」將以「行動顧台灣」為核心精神，為藍白合作展開深度交流，以具體行動回應民意。會議將在下午3點登場，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

鄭黃會預計進行一小時的公開會談，會後共同接受媒體聯訪。本次主席高峰會也將聚焦四大主軸，包括兩黨將談論合作必要性，認為在執政黨濫權、架空國會與國際局勢變化下，台灣民主面臨空前挑戰，藍白協作成為當務之急，「政黨競合不應是零和遊戲」，以及兩黨將就幕僚層級建立穩定且直接的溝通管道，以加速政策整合、選戰應對與資訊共享。

依公布議程安排，兩黨主席下午14時45分抵達會場後稍作休息，15時共同進入會場，由主持人介紹雙方主席及與會貴賓，並安排兩位主席上台互贈禮物與合照，隨即入座展開正式對談。

昨日雙方幕僚也已到會場進行場勘，民眾黨秘書長周榆修說，今天將會是一個很好的開始，民眾黨跟國民黨從2024以來，在國會有很多法案一起並肩作戰，在反惡罷過程中，在在看到，當在野的民意結合在一起的時候，是撐著這國家往前進。

周榆修強調，相信不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文主席、李乾龍副主席兼秘書長，民眾黨的黃國昌主席，一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

李乾龍也同聲表示，今天會是一個很好的開始，強調2024藍白合非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經過了好日子，「所以我們記取這教訓，我們希望2026甚至2028藍白能一起合作，讓台灣尋求和平、讓台灣老百姓過好日子」。

▲▼民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

更多新聞
