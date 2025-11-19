盜賣胎盤幹細胞研究成果被起訴！女教授夫婦喊冤：北醫誤導檢方

▲黃彥華(左)、林泰元(右)涉嫌盜賣胎盤幹細胞研究成果遭北檢起訴，2人對此發表聲明 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

台北醫學大學女教授黃彥華與丈夫、台灣大學副教授林泰元，涉嫌為了獲得美國生技公司股份，偷把可用於新藥製造的胎盤幹細胞技術提供給美國業者，導致北醫損失商業利益達122億餘元，兩人還遊說台大、北醫以300萬元低價賤賣關鍵技術，導致台大失去專利資產無法估量，台北地檢署18日依洩密等罪起訴，請求法院對夫妻從重量刑。對此，兩人委託律師事務所發表聲明，除對檢方起訴表示「震驚與憤慨」，並指控北醫誤導檢察官，導致被錯誤起訴。

黃彥華與林泰元於2020年間，為了以每人10萬元就可取得70多萬股美國VitaSpring Biomedical股分，擅自將北醫再生醫學計畫研究成果交給VitaSpring負責人朱寶麒，把原本研究中取得的幹細胞pcMSC改名成MatriPlax後，以華華大有公司名義向美國FDA申請人體實驗。

檢調獲報後立即展開搜索約談，沒想到林、黃與業者毫不悔改，改以金湧長生公司名義繼續向FDA申請，獲准進行人體實驗，北醫因此損失原本可透過衍生新創模式分取的新藥利潤122億餘元。

此外，二人明知相關幹細胞技術專利（I專利）未經估價、價值未明，仍遊說台大與北醫以300萬元轉讓給Acro公司，使Acro幾乎免費取得關鍵技術，並將研究成果註冊日本、美國專利，造成台大無法估算的損失。台北地檢署昨日依洩漏工商秘密、背信等罪起訴林泰元、黃彥華、朱寶麒以及華華大有公司負責人高禎祥。

對此，黃彥華與林泰元委託律師事務所發表3點聲明，強調檢方起訴「令人震驚與憤慨」，更指控北醫誤導檢察官，導致事實被拼湊不清遭錯誤起訴，相信司法會還他們清白。

律師聲明函全文如下：

一 、 黃女士、林先生對於臺灣臺北地方檢察署 ( 下 稱 「 臺北地檢 」) 今日發布新聞稿並對二人分別以背信、侵占、洩 漏工商秘密等罪嫌提起公訴，深感震驚與憤慨。臺北地檢被告訴人臺北醫學大學(下稱「北醫」)誤導，未能正確認定事實，自行拼湊、牽強連結進而，濫行起訴，實難令人信服。

二、本件緣於商人間私人恩怨糾紛檢舉，黃女士、林先生本於學術研究協助生技產業發展的初衷，卻無端被捲入。詎 料，北醫於接獲檢舉信後，不依校內正當程序，給予黃女士陳述與釐清事實的機會，反配合檢舉人委請律師曲解事實逕行提出刑事告訴。在北醫的誤導下，臺北地檢在偵查中有諸多根本性錯誤。例如，將再生醫學計畫成果報告中，不屬於本計畫經費與項目的成果，誤當成再生醫學計畫的成果；將臺大與廠商的產學合作成果，當成再生醫學計畫成果；黃女士、林先生各以新台幣十萬元小額投資取得VitaSpring股份，其後因股權分割， 致持股數量增加(嗣後已經以原價賣回)，卻被北醫渲染為二人協漏再生醫學計畫的技術給他人而取得VitaSpring價值數十億元股票。

三 、本案的再生醫學計畫、產學合作，涉及幹細胞製程等專業概念，一 般人或許不易瞭解，導致臺北地檢在北醫的誤導下錯誤起訴。黃女士與林先生相信，未來在法院審理程序中，透過相關領域專家學者參與，應可釐清事實，還兩人清白 。



