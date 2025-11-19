　
女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本首相高市早苗因「台灣有事說」引發中日關係緊張之際，台灣女子黎子渝在Threads平台發文，拿《進擊的巨人》中角色「車力巨人」嘲諷高市外貌，引發網友不滿。有網友翻出她國民黨代表，同時還發現她就是洪秀柱的乾女兒。

在 Threads 查看

黎子渝在Threads貼出一張高市早苗與「車力巨人」的合成圖片，並附上「她真的好像！你覺得她是不是也愛嘴秋啊？」的文字。此言被批不僅侮辱日本首相，更傷害女性形象，網民紛紛留言反擊：「你有資格嘲笑嗎？」、「她比你好太多了」。有網友提到過去有人因被比作該角色而訴諸法律，認為黎子渝的言行欠缺尊重。

在 Threads 查看

隨著討論升溫，網友開始起底發帖者，發現她真名為黎子渝，是國民黨中央委員兼資深黨代表，更曾因外貌出眾被媒體冠上「最正國民黨代表」的稱號。黎子渝曾任模特兒，因仰慕國民黨前主席洪秀柱投入政治，並成為洪的乾女兒。她後來創辦生技公司，還在吉隆坡置產並取得管理碩士學位，背景頗為多元。

在 Threads 查看

事件爆發後，更多批評指向黎子渝過去在中國媒體的訪問畫面，與她社群平台上的精修照片差距甚大。有人留言諷刺：「自己濾鏡開滿還笑別人？」、「這根本就是雙標！」

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯，在社群平台上發出近乎威脅性的「斬首」言論，引發國際社會譁然。對此，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）18日在國會聽證會上直言，這種發言「令人髮指」，認為薛劍根本不應再擔任任何形式的公職。

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

北京預警　中國學生「仍想赴日留學」

北京預警　中國學生「仍想赴日留學」

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

