信義區豪宅雙屍案　上游藥頭聲押

記者葉國吏／綜合報導

台北市信義區10月底發生一起雙屍命案，兩人死因初步排除外力干預。現場發現疑似毒品粉末及藥錠，檢警循線追查，逮捕多名涉案者。北檢拘提蘇姓女藥頭等人後，進一步鎖定上游林姓藥頭，並聲押禁見。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

案情起始於10月25日晚間，信義警分局接到陳姓民眾報案，表示原訂與兒子會面卻失聯，於是前往永吉路30巷探望，結果在住家客廳發現37歲陳男和25歲曾姓女子倒臥地上。警消趕到現場後，確認兩人已死亡，初步研判並無外力介入，但屋內桌上遺留不明粉末和藥錠，引起警方高度重視。

▲9億CEO信義雙屍命案，清秀女藥頭正面照片曝光。（圖／翻攝自蘇玟云臉書）

檢警在案發現場提取可疑物品送鑑驗，懷疑是毒品或管制藥物，隨後追查到蘇姓女子及鍾姓男子、謝姓男子涉案。台北地檢署於11月3日展開搜索行動並拘提上述3人到案。蘇女被裁定30萬元交保，鍾男及謝男分別以20萬元及5萬元交保，且均限制出境及出海。

為進一步釐清毒品來源，檢警透過通聯紀錄鎖定林姓男子，確認其為蘇女的毒品上游。檢察官指揮警方18日拘提林男到案，並以林男涉嫌毒品危害防制條例等罪名，且可能有逃亡或串供的風險，向法院申請羈押禁見。目前案件仍持續調查中。