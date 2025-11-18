1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

▲一名32歲王姓男子天天一杯珍奶，檢查發現其血糖飆高破正常值6倍，引發全身性發炎，尤其攻擊副睪丸和尿道，導致精蟲品質、數量雙雙下降。（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名32歲王姓司機與太太結婚２年卻數度求子失敗，到台中茂盛醫院求助，經抽血檢驗發現，王男的血糖及糖化血色素都爆表、胰島素分泌當機，已患糖尿病導致不孕，細問才知，王男幾乎每天一杯珍奶！經家醫科醫師呂昀珊施打胰島素，2個月後血糖恢復正常，後續才能接受試管療程。

王男透露，因開車工作時間不定，三餐常無法定時定量，肚子餓了就隨手買杯珍奶或含糖飲料充飢。呂昀珊指出，王男的空腹血糖值已飆到近680mg/dL，是正常人的6倍以上，糖化血色素也爆表，「胰島素分泌功能幾乎當機」，早已是重度糖尿病患者，再晚一步恐酮酸中毒，昏迷甚至死亡。

呂昀珊強調，糖尿病不只會造成不孕，更會損害全身大小血管，引發心臟病、中風、腎臟病變甚至失明，「生不出小孩事小，命都快沒了！」院方緊急為他施打胰島素，花了2個月才將血糖控制下來，後續才能進行試管療程，一圓求子夢。

▲汪男接受醫師建議，施打胰島素，2個月後血糖恢復正常，後續才能接受試管療程。（圖／茂盛醫院提供）



茂盛醫院泌尿科醫師陳卷書直言，全台約有250萬名糖尿病患，臨床上高達50%的男性糖友有勃起功能障礙。他解釋，高血糖會引發全身性發炎，尤其攻擊副睪丸和尿道，導致精蟲品質、數量雙雙下降，DNA碎片比例也大幅上升，如此精子品質差又游不動，根本不可能自然受孕。

陳卷書也警告，糖分雖能帶來短暫愉悅，但成人每日攝取量不應超過50公克，一杯700c.c.的全糖珍奶就直接超標。長期過量攝取，肥胖、糖尿病、不孕症，甚至癌症都會找上門。茂盛醫院近年也引進「眼底鏡」等設備，並結合營養師衛教，成功幫助許多患者控制血糖，更因此獲台中市衛生局及《康健雜誌》評選為糖尿病特色醫院，為民眾健康把關。