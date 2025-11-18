怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

▲TikTok上興起的「怒氣儀式（Rage Ritual）」鼓勵以安全方式釋放壓抑情緒，透過慢動作揮拳、拍打枕頭或敲擊地面，讓身體將怒氣排出，重拾平靜與力量。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

生活中那些悶著不說的委屈、突然竄起的怒氣，常常會在最意想不到的時刻爆發：可能是因為一件小小的不順心，也可能沒來由地就被情緒淹沒。有人大力摔門、有人掉淚、有人在塞車時狂按喇叭。國外網站《Bustle》指出，這些其實都是「怒氣堆積」的訊號，而TikTok上近期流行的「怒氣儀式（Rage Ritual）」，正被專家視為安全、有效的情緒出口，讓這些能量能找到去處，而不是留在身體裡繼續折磨自己。

什麼是「怒氣儀式」？給情緒一個真正能流動的出口

[廣告]請繼續往下閱讀...

直覺顧問Mia Magik在新書《Witchual》中提出「怒氣儀式」的概念。這本書以現代人的生活為背景，重新帶入「儀式」的重要性，主張透過日常的小行動，讓生活重新找回節奏、意圖與連結。

她表示，儀式的本質是透過專注與意圖，讓你正在做的每件事，都更有力量、更有象徵性。有些儀式溫柔療癒，例如帶著目的穿衣、在水杯中加入自己想實現的正向語句；但有些儀式則更「原始」，像是大喊、拍打枕頭，甚至在森林裡拿著樹枝敲打地面，將壓抑的能量釋放出去。

Magik在全球開設工作坊，其中最受歡迎的就是「怒氣儀式」。但她強調：在家裡也能自己完成同樣的情緒釋放。

為什麼每個人都需要一個「怒氣儀式」？

無論是因為世界局勢、生活壓力，或是多年累積的不平與心痛，怒氣若一直堆積在體內，最終會影響思考、關係、甚至身體反應。

Magik說：「很多人從來沒有被允許表達需求、捍衛自己或說出心裡真正的感受，而這些壓抑會一直累積。」她強調，「怒氣儀式」其實不只是生氣，而是釋放所有被壓住的情緒，悲傷、恐懼、挫折、委屈都包含在內。當這些能量被移出身體後，人會自然感到更穩、更平靜，思緒也更清晰，更能應對生活。

在家打造自己的「怒氣儀式」：分成兩大步驟

步驟一：找回那些你無法說出口的瞬間

Magik建議，先做一段約20分鐘的靜心冥想，回想那些你曾不被允許表達情緒的時刻。可能是小時候父母傷人的一句話、高中某位老師的否定、年輕時與前任的糟糕經驗、職場裡被忽略或羞辱的瞬間，允許自己記起那些刺痛的畫面，並把浮現的情緒寫在紙上。

步驟二：用身體把它們釋放出去（Somatic Release）

接著，開始進入「身體釋放」階段。Magik建議做你一直想做卻不敢做的事，但用「慢動作」完成。例如想揮拳，就慢慢收緊手臂、慢慢出拳，感受每個肌肉的參與。可以是對著牆壁用力推開，說出：「離我遠一點！」，或是抓起枕頭重重摔向地面；如果在戶外，可以拿樹枝敲地（注意安全），整個釋放過程約 20 分鐘，或到你感到累為止。

Magik特別提醒：「怒氣儀式不是失控，而是重新把力量拿回來。」這過程不會傷害任何人，不會觸發他人，它只屬於你與大地之間的能量流動。

儀式結束後該做什麼？

Anger release完成後，最重要的一步是「溫柔地照顧自己」，像是洗個熱水澡、找好友聊天、到戶外散步聽聽自然的聲音等；Magik建議，新手可以一週每天做一次，讓情緒真正流動出去；之後每四個月一次即可，避免怒氣在體內再次累積。