　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

▲▼生氣,憤怒,怒氣,儀式,心理,慢動作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok上興起的「怒氣儀式（Rage Ritual）」鼓勵以安全方式釋放壓抑情緒，透過慢動作揮拳、拍打枕頭或敲擊地面，讓身體將怒氣排出，重拾平靜與力量。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

生活中那些悶著不說的委屈、突然竄起的怒氣，常常會在最意想不到的時刻爆發：可能是因為一件小小的不順心，也可能沒來由地就被情緒淹沒。有人大力摔門、有人掉淚、有人在塞車時狂按喇叭。國外網站《Bustle》指出，這些其實都是「怒氣堆積」的訊號，而TikTok上近期流行的「怒氣儀式（Rage Ritual）」，正被專家視為安全、有效的情緒出口，讓這些能量能找到去處，而不是留在身體裡繼續折磨自己。

什麼是「怒氣儀式」？給情緒一個真正能流動的出口

[廣告]請繼續往下閱讀...

直覺顧問Mia Magik在新書《Witchual》中提出「怒氣儀式」的概念。這本書以現代人的生活為背景，重新帶入「儀式」的重要性，主張透過日常的小行動，讓生活重新找回節奏、意圖與連結。

她表示，儀式的本質是透過專注與意圖，讓你正在做的每件事，都更有力量、更有象徵性。有些儀式溫柔療癒，例如帶著目的穿衣、在水杯中加入自己想實現的正向語句；但有些儀式則更「原始」，像是大喊、拍打枕頭，甚至在森林裡拿著樹枝敲打地面，將壓抑的能量釋放出去。

Magik在全球開設工作坊，其中最受歡迎的就是「怒氣儀式」。但她強調：在家裡也能自己完成同樣的情緒釋放。

為什麼每個人都需要一個「怒氣儀式」？

無論是因為世界局勢、生活壓力，或是多年累積的不平與心痛，怒氣若一直堆積在體內，最終會影響思考、關係、甚至身體反應。

Magik說：「很多人從來沒有被允許表達需求、捍衛自己或說出心裡真正的感受，而這些壓抑會一直累積。」她強調，「怒氣儀式」其實不只是生氣，而是釋放所有被壓住的情緒，悲傷、恐懼、挫折、委屈都包含在內。當這些能量被移出身體後，人會自然感到更穩、更平靜，思緒也更清晰，更能應對生活。

在家打造自己的「怒氣儀式」：分成兩大步驟

步驟一：找回那些你無法說出口的瞬間

Magik建議，先做一段約20分鐘的靜心冥想，回想那些你曾不被允許表達情緒的時刻。可能是小時候父母傷人的一句話、高中某位老師的否定、年輕時與前任的糟糕經驗、職場裡被忽略或羞辱的瞬間，允許自己記起那些刺痛的畫面，並把浮現的情緒寫在紙上。

步驟二：用身體把它們釋放出去（Somatic Release

▲▼生氣,憤怒,怒氣,儀式,心理,慢動作。（圖／取自免費圖庫pexels）

接著，開始進入「身體釋放」階段。Magik建議做你一直想做卻不敢做的事，但用「慢動作」完成。例如想揮拳，就慢慢收緊手臂、慢慢出拳，感受每個肌肉的參與。可以是對著牆壁用力推開，說出：「離我遠一點！」，或是抓起枕頭重重摔向地面；如果在戶外，可以拿樹枝敲地（注意安全），整個釋放過程約 20 分鐘，或到你感到累為止。

Magik特別提醒：「怒氣儀式不是失控，而是重新把力量拿回來。」這過程不會傷害任何人，不會觸發他人，它只屬於你與大地之間的能量流動。

儀式結束後該做什麼？

Anger release完成後，最重要的一步是「溫柔地照顧自己」，像是洗個熱水澡、找好友聊天、到戶外散步聽聽自然的聲音等；Magik建議，新手可以一週每天做一次，讓情緒真正流動出去；之後每四個月一次即可，避免怒氣在體內再次累積。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬太鞍溪水突暴漲！人員緊急撤離
「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃30年栽了　驚人尺寸曝
日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪
獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留
入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力
盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴
還記得蜜雪薇琪嗎？　蜜雪47歲美成這樣太驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家！他驚：粉絲黏著度很高

「李爸水餃」二兒子車禍亡！罹癌單親媽哭昏　粉專慟貼：暫無法出貨

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

館長曬離職員工私訊　他控被小偉、總監霸凌「已重度憂鬱」

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕了

奇美博物館推VR古埃及探險　《消失的法老》明年登場

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家！他驚：粉絲黏著度很高

「李爸水餃」二兒子車禍亡！罹癌單親媽哭昏　粉專慟貼：暫無法出貨

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

館長曬離職員工私訊　他控被小偉、總監霸凌「已重度憂鬱」

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕了

奇美博物館推VR古埃及探險　《消失的法老》明年登場

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

鳳山載屍趴走命案！女友身上疑有針孔　車內詭異行李箱曝光

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

生活熱門新聞

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

越晚越冷！　剩12℃時間曝

5藝人「被求刑2年8月」　律師：要進去關

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

更多熱門

相關新聞

容易「見笑轉生氣」星座TOP 3

容易「見笑轉生氣」星座TOP 3

有些星座只要一被開玩笑或是被說到痛處，語氣就會突然轉硬，看起來好像在生氣，也就是我們說的「見笑轉生氣」，其實這不是脾氣差，而是自尊和情緒敏感讓他不知該如何是好，以下「3個星座」最容易在尷尬時爆衝，看看有誰進榜了！

能走一輩子的友情長這樣

能走一輩子的友情長這樣

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」 學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」 學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

曖昧拖太久卻沒結果？心理師教你「3-3-3檢視法」三階段看清真相

曖昧拖太久卻沒結果？心理師教你「3-3-3檢視法」三階段看清真相

高顏值卻一直單身沒人追

高顏值卻一直單身沒人追

關鍵字：

生氣憤怒怒氣儀式心理慢動作

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面