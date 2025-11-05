　
生活

曖昧拖太久卻沒結果？心理師教你「3-3-3檢視法」三階段看清真相

▲▼曖昧,戀愛,愛情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok上爆紅的「3-3-3戀愛法則」主張在約會3次、3週與3個月時重新檢視關係，幫助人們避免陷入曖昧不明的「半熟關係」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否曾經在曖昧關係中迷失方向？明明已經約會好幾個月，卻始終不知道雙方的關係進展到哪一步？為了避免陷入這種「半熟關係（situationship）」的混亂情境，據國外網站《Bustle》分享，TikTok上近期流行起一項戀愛新法則「3-3-3 約會法則（3-3-3 Rule）」。這項方法主張在交往的第3次約會、第3週與第3個月時，主動重新檢視這段關係，確保自己沒有白白浪費時間，也能更有意識地經營感情。

3-3-3法則是什麼？

根據心理治療師莉亞・阿吉雷（Leah Aguirre）的說法，這項法則是幫助人們在戀愛過程中設定「檢查點」，藉此觀察雙方是否合拍。她指出：「這是一種讓你停下來評估關係是否健康、是否值得繼續投入的方式。」

首先，在前三次約會階段，只需觀察雙方的「氛圍是否對味」。例如，初次約會可能緊張、第二次開始放鬆、第三次才真正看出是否合得來。這階段不必急著判斷對方是否是「真命天子」，而是確認你是否享受與他相處的過程。

三週後：開始看清真實的一面

到了第三週，雙方的聯繫頻率、互動態度和約會習慣大致已定型。阿吉雷建議，這時應該開始提出一些實際問題──對方是否積極回覆訊息？是否會主動安排見面？是否尊重你的界線？若出現情緒不穩、敷衍或消失的跡象，便該考慮抽身。她提醒：「很多人在最初幾週會特別用力表現最好的一面，但當出現摩擦或意見分歧時，才看得出一個人的真實樣貌。」

三個月：是繼續還是放手？

當進入第三個月，通常已經一起經歷過幾次約會、假期或朋友聚會，這時就是檢視「是否要正式交往」的關鍵時刻。如果雙方彼此吸引、能夠敞開心房並信任對方，就能順勢發展成穩定關係；若對方始終逃避承諾或模糊定位，這就是應該離開的信號。

阿吉雷比喻：「信任就像儲蓄罐，是靠時間一點一滴累積的。」而3-3-3法則的目的，就是讓戀愛過程更有意識，不再盲目陷入曖昧。

不是公式，而是一種「戀愛節奏」

專家強調，3-3-3法則並非死板規則，而是一種讓你「更有覺察地戀愛」的方法。她說：「關鍵不在照表操課，而是傾聽自己的感受。如果感覺不對，時間再久也不會變對的人。」

