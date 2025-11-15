「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）14日表示，將遵照總統川普指示調查「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與前總統柯林頓（Bill Clinton）及摩根大通銀行的關聯。此前國會公布艾普斯坦生前的數千封電郵，引發對川普及這名性犯罪者關係的質疑。

綜合BBC及《路透》等外媒，邦迪宣布任命曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）率領調查，川普則發文聲稱，「艾普斯坦是民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題！他們都知道他的事，別浪費時間在川普身上，我要管理國家！」

眾議院監督委員會12日釋出逾2萬頁艾普斯坦相關文件，《華爾街日報》分析發現，川普在2324封電子郵件中被提及逾1600次。其中一封2011年艾普斯坦寄給同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的信中寫道，「我希望你明白，那隻沒叫的狗就是川普……（受害者）在我家和他待了好幾個小時。」

除柯林頓以外，川普也要求調查前財政部長薩默斯（Larry Summers）和LinkedIn創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等民主黨金主。文件顯示，薩默斯2017年曾在電郵中評論川普，「DJT（川普）是世界上最幸運的人，在對手和經濟等方面，但我仍認為他的世界會崩潰。」

前聯邦檢察官科特（Patrick J. Cotter）對此批評，總統命令司法部調查個別公民「極其不恰當，這不是應有的運作方式。」專家更警告，出於政治動機的調查可能被法官以「報復性起訴」為由駁回。

▲ 美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）

柯林頓副幕僚長烏雷納（Angel Urena）回應稱，「這些電郵證明柯林頓什麼都沒做，什麼都不知道。其餘都是為了轉移選舉失敗等問題注意力的雜音。」

摩根大通則聲明對過去與艾普斯坦的關聯表示遺憾，強調「並未協助他犯下令人髮指的行為」，該銀行已於2023年向艾普斯坦案受害者支付2.9億美元和解金。

川普與艾普斯坦在1990至2000年代曾是朋友，但川普聲稱在艾普斯坦2008年承認引誘未成年人賣淫指控前已斷絕往來。川普堅決否認知曉艾普斯坦的性犯罪行為，但部分支持者仍質疑政府隱匿相關資訊。

共和黨主導的眾議院預計下周就強制司法部公開所有艾普斯坦相關資料進行表決，這項動議獲得包括葛林（Marjorie Taylor Greene）在內的4名共和黨議員與民主黨人共同支持，引發川普不滿並撤回對葛林的支持。

司法部此前在7月一份備忘錄中指出，在艾普斯坦案中「沒有證據可對未被起訴的第三方展開調查」，並表示「未發現有罪的客戶名單」，但司法部仍默許川普要求。