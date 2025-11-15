　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）14日表示，將遵照總統川普指示調查「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與前總統柯林頓（Bill Clinton）及摩根大通銀行的關聯。此前國會公布艾普斯坦生前的數千封電郵，引發對川普及這名性犯罪者關係的質疑。

綜合BBC及《路透》等外媒，邦迪宣布任命曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）率領調查，川普則發文聲稱，「艾普斯坦是民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題！他們都知道他的事，別浪費時間在川普身上，我要管理國家！」

眾議院監督委員會12日釋出逾2萬頁艾普斯坦相關文件，《華爾街日報》分析發現，川普在2324封電子郵件中被提及逾1600次。其中一封2011年艾普斯坦寄給同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的信中寫道，「我希望你明白，那隻沒叫的狗就是川普……（受害者）在我家和他待了好幾個小時。」

除柯林頓以外，川普也要求調查前財政部長薩默斯（Larry Summers）和LinkedIn創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等民主黨金主。文件顯示，薩默斯2017年曾在電郵中評論川普，「DJT（川普）是世界上最幸運的人，在對手和經濟等方面，但我仍認為他的世界會崩潰。」

前聯邦檢察官科特（Patrick J. Cotter）對此批評，總統命令司法部調查個別公民「極其不恰當，這不是應有的運作方式。」專家更警告，出於政治動機的調查可能被法官以「報復性起訴」為由駁回。

▲▼美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）

柯林頓副幕僚長烏雷納（Angel Urena）回應稱，「這些電郵證明柯林頓什麼都沒做，什麼都不知道。其餘都是為了轉移選舉失敗等問題注意力的雜音。」

摩根大通則聲明對過去與艾普斯坦的關聯表示遺憾，強調「並未協助他犯下令人髮指的行為」，該銀行已於2023年向艾普斯坦案受害者支付2.9億美元和解金。

川普與艾普斯坦在1990至2000年代曾是朋友，但川普聲稱在艾普斯坦2008年承認引誘未成年人賣淫指控前已斷絕往來。川普堅決否認知曉艾普斯坦的性犯罪行為，但部分支持者仍質疑政府隱匿相關資訊。

共和黨主導的眾議院預計下周就強制司法部公開所有艾普斯坦相關資料進行表決，這項動議獲得包括葛林（Marjorie Taylor Greene）在內的4名共和黨議員與民主黨人共同支持，引發川普不滿並撤回對葛林的支持。

司法部此前在7月一份備忘錄中指出，在艾普斯坦案中「沒有證據可對未被起訴的第三方展開調查」，並表示「未發現有罪的客戶名單」，但司法部仍默許川普要求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿Ken承認「被套5年」！只花一點錢進場：它漲回來了
台鐵乘客暴走影片曝！　副站長遭猛踹勒脖
外媒曝「蘋果庫克傳最快明年卸任」　接班人選曝光
不到10米！母女相約卻等不到人　婦遭輾慘死
大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭
超魯小！女買錯票被警拉下車　連喊17聲「救命」乘客傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！組團狂偷　爽買喪屍煙彈

「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

因應突發事態？日傳檢討「非核三原則」　高市早苗想改這1條

混血正妹直播炫技！左右開弓《超級瑪利歐兄弟》...狂吸700萬觀看

巴西「健身女神」擅自出院後離奇墜樓亡！　震驚20萬粉

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍「鎖定美國目標」　恐威脅國安

川普要告BBC！放話「最高求償50億美元」：他們承認騙人

越南淹水「日系購物中心」獨自聳立畫面曝！　網：日本不意外

紐時：高市早苗挺台「遭威脅斬首」　中國戰狼外交回歸

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！組團狂偷　爽買喪屍煙彈

「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

因應突發事態？日傳檢討「非核三原則」　高市早苗想改這1條

混血正妹直播炫技！左右開弓《超級瑪利歐兄弟》...狂吸700萬觀看

巴西「健身女神」擅自出院後離奇墜樓亡！　震驚20萬粉

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍「鎖定美國目標」　恐威脅國安

川普要告BBC！放話「最高求償50億美元」：他們承認騙人

越南淹水「日系購物中心」獨自聳立畫面曝！　網：日本不意外

紐時：高市早苗挺台「遭威脅斬首」　中國戰狼外交回歸

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

金裕貞《親愛的X》一秒變臉　韓網狂讚：「最高級的厭惡美學」

投手騎駱駝進場！杜拜BU職棒首季登場　獨特新規則加快比賽節奏

高雄婦與友機車出遊「沒油刁車路邊」　巡邏警送油解圍

好扛！衛斯布魯克打先發控衛　又砍13分10籃板14助攻大三元

細窄空間「怎麼利用？」　台人PO各種解法超鬧...吸1150萬人搶看

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

外媒曝「蘋果庫克傳最快明年卸任CEO」　熱門接班人選曝光

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

國際熱門新聞

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

監獄變砲房　23歲女警「4分鐘嘿咻囚犯」

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

每晚激戰6小時太吵　足球員道歉：體力太好

中國外交部連發6海報嗆：日本要重蹈軍國主義？

美降息有變數？道瓊跌309點　台積電ADR反彈近1％

北京突喊「暫勿赴日」　日本憂觀光重挫

日本不只山上有熊！這頭熊在海中游泳

美國瑞士達成協議　關稅39%降至15%

陸男藏針孔、下藥性侵6女　英判終身監禁

黃仁勳曝成功最大秘訣　全靠母親一句話

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面