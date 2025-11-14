圖書館排隊4500人！出版話題作《世界上最透明的故事》推出續集

▲台日出版界話題作品《世界上最透明的故事》將推出續集，突破故事限制，有電子書版本。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

台日出版界話題作品《世界上最透明的故事》因獨特的「詭計」設計，無法製作電子書，光憑紙本書，一年破10萬冊銷售紀錄，還曾創下「一上市就缺貨」的紀錄，目前在台北市立圖書館預約等候超過4500人。皇冠出版社今（14日）宣布，將推出第二集續作，特別的是突破舊有限制，將有電子書，預計11月24日發行。

日本作家杉井光的推理小說《世界上最透明的故事》自推出以來，在台日出版界都掀起熱潮，儘管因為「特殊詭計」而無法製作電子書版本，卻依然穩坐博客來、誠品、金石堂等通路的暢銷榜首，還成為圖書館的搶手書籍。以台北市立圖書館2025年11月13日資料為例，目前已有4593人排隊預約借閱，顯示出人氣驚人。

書迷們在各大社群平台熱烈分享心得，博客來書評也有許多留言，讚美這本書是「作者、譯者、編者與讀者共同體驗的夢幻神作。」也有人說「閱讀到後面，有一種『怎麼可能』的衝擊。」、「再次讚嘆翻譯及編輯、出版社，讓紙本書有這麼棒的體驗。」、「書腰上寫的『只有台灣能完美翻譯』不是隨便說說而已，真心推薦所有人必須收藏一本。」、「很久沒有看書看到會起雞皮疙瘩了，但是這本書到後面真的是讓我馬上重翻，還翻了好幾次。」、「這真的是一本名副其實、好強大也好可怕的書啊！」

▲《世界上最透明的故事》第一集因獨特的「詭計」設計，無法製作電子書。（圖／記者林育綾攝）

隨著第一集引發的熱潮，台灣讀者對續集的期待也水漲船高，作者杉井光在接受專訪時，透露了第二集的內容，「我一直想寫一本充分運用『書中書』概念，情節錯綜複雜的推理小說，這次終於實現了。結局既『讓人驚豔』又『讓人信服』，請大家拭目以待！」

不同於第一集的設計，作者卸下故事的限制，第二集更著重在「本格推理（推理小說的傳統流派）」的編排，令推理迷們大飽眼福，此外還將「同步出版電子書」，讓更多讀者能方便入手。

出版社也透露，第二集故事聚焦於前作主角燈真，在出道作大受好評後，卻陷入創作瓶頸，遲遲寫不出新的作品。此時，燈真接到一項特殊委託：一對在雜誌連載推理小說的雙人組合，負責構思情節的菊谷不幸過世，執筆者也不知小說結局，導致連載作品〈殺導線的少女〉面臨腰斬。

身邊愛好推理小說的人，都在四處打聽小說的後續，並希望燈真找出完結篇的真相，於是在編輯霧子的協助下，燈真再次踏上尋找遺稿之旅，試圖揭開故人遺留在小說中的謎團。《世界上最透明的故事》續作預計在今年11月24日出版。