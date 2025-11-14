　
地方 地方焦點

以藝術為媒介　瑪利亞基金會助心智障礙青年展現價值

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲瑪利亞基金會旗下的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，在成立五週年之際，與醬油品牌「豆油伯」合作，推出聯名新年禮盒。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

為協助心智障礙青年穩定就業，瑪利亞基金會旗下的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，在成立五週年之際，與醬油品牌「豆油伯」合作，推出聯名新年禮盒，希望結合企業力量，創造善的循環。

基金會表示，此次禮盒的視覺設計，由瑪利亞青年翊杰擔綱。翊杰為中度智能障礙伴隨弱視者，雖不擅口語表達，卻透過藝術創作展現其獨特的內心世界。在藝術家賴冠仲的長期指導下，他的畫作色彩大膽、線條童趣，躍上禮盒包裝，讓社會看見心智障礙者的才華與潛力。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

發表會上，藝人江宏恩以品牌大使身分出席，並化身廚師，指導翊杰完成一道料理，一圓翊杰「親手做菜感謝大家」的夢想。江宏恩表示，每個人都有其價值，瑪利亞青年的真誠與創意令他深受感動，呼籲大眾給予支持。

豆油伯品牌行銷總監李明芳表示，這次不僅捐贈1600瓶醬油作為聯名商品，更是一場感動的交流，看見青年們的純真與力量。

瑪利亞基金會執行長陳怡君指出，「快樂襪」品牌五年來已提供37位心智障礙者工作機會，並透過環保紗線織造襪子，兼顧社會公益與環境永續。她感謝企業夥伴的同行，並期盼大眾透過支持禮盒，讓「穿好襪、吃好料、做好事」的理念延續，發揮更大的社會影響力。

