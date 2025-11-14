「體育元宇宙」ETmeta吸金破7億！北檢起訴10人　主嫌求刑10年

▲運動賽事平台宣稱可透過VR等技術，與明星球員互動，短時間內吸金近億元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

去年以「打造多元運動賽事平台、結合元宇宙技術」為號召的 ETmeta 投資案才運轉9個月便無法出金、被控訴是吸金陷阱，檢方近日偵查終結，依違反銀行法等罪起訴吳姓男子、何姓女子、丁姓男子、廖姓男子、洪姓女子等10人，並對主嫌吳男求處10年刑期。

檢方調查，吳男、何女、丁男、廖男、洪女去(2024)年1月加入由中國大陸籍人士「熊總」、「蘇菲」等人成立的犯罪組織，吳男、何女為台灣地區負責人，丁男負責聯繫陸籍人士、發布相關投資方案，廖男、洪女則負責執行計劃。相關人員以「打造多元運動賽事平台、結合元宇宙技術」為號召吸引民眾投資，投資人被告知「1天保證獲利1%」、「10天可望獲利2%」，並可隨時將ETM換成USDT（泰達幣）領出，但平台週轉疑似早已出現問題，從2024年1月運作到9月便爆出無法出金，至少16人報案提告。

檢方統計，吳男等人總計不法吸收資金超過新台幣7億元，北檢日前第二度搜索並約談相關人員，全案今偵結，檢方認定吳等10人涉犯銀行法「非法經營收受存款業務」等罪，向法院提起公訴，並依涉案情節輕重建請量刑，求處吳男10年、何女8年、丁男5年，廖男4年6月、洪男3年6月以上徒刑。