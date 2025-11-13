行動不便長者坐輪椅賞新社花海！台中警伸援手　民眾鼓掌感謝

▲台中警察助行動不便長者推輪椅賞新社花海。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

一年一度的新社花海節近日盛大登場，吸引全國各地民眾前來欣賞繽紛花毯美景。為維護活動交通秩序與遊客安全，台中東勢警分局特別規劃交通疏導及安全維護勤務，全體員警不僅守護現場秩序，更以實際行動展現「警察為民」的服務精神。

活動期間人潮絡繹不絕，園區入口處時常可見推著嬰兒車與輪椅的遊客。今日中午11時50分許，一位行動不便的長者在家屬陪同下前來賞花，因地勢起伏及木棧道坡度較大，推輪椅進入花毯區時遇到困難。正在現場執勤的東勢分局員警見狀，立即主動上前協助，一同推著輪椅緩緩前進，並細心提醒周遭遊客注意通行安全。

▲家屬感謝警方心舉動。（圖／記者李陳信得翻攝）

在員警協助下，長者順利進入花毯主展區，得以近距離欣賞滿園花海的美景，臉上綻放出開心笑容。家屬對警方主動伸出援手深表感謝，並表示：「警察真的很貼心，不僅守護安全，還這麼關懷長者，讓我們感受到滿滿溫情。」

東勢警分局表示，新社花海活動期間每日湧入大批人潮，警方除加強交通疏導與違規取締外，也特別重視服務品質，期盼以友善、親民的態度，讓遊客在安全有序的環境中盡情賞花。警方呼籲，民眾前往觀賞花海時，應遵守交通管制指引，配合現場員警及義交指揮，共同維護良好的觀光秩序。東勢警分局強調，警察工作不僅止於執法，更要以「同理心」服務民眾。這起暖心協助的畫面，也成為今年花海活動中最動人的一幕，展現警察為民服務、溫情守護的最佳典範。

